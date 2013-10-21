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Ужин в полной темноте — сезонное предложение от ресторана Vintage

21 октября 2013, 15:29
Ужин в полной темноте — это главное правило нового зала ресторана Vintage. В этом необычном месте вам предложат на время отказаться от одного органа чувств и попытаться угадать, что приготовил шеф-повар.
Сюжет
Тюмень

Ужин в темноте интересен тем, что в таких условиях человек гораздо глубже и тоньше различает оттенки вкусов. Такая практика позволяет дать волю воображению и проявить креативность в сочетании различных ингредиентов. Это довольно увлекательное занятие, ведь в темноте ничего не видно, и каждое блюдо нужно распознать только по вкусу и запаху.

Гости могут заранее выбрать блюда из специального меню:

Меню-сюрприз красное — блюда включают в себя мясные продукты и овощи, исключая рыбу и морепродукты.

Меню-сюрприз синее — блюда включают в себя рыбу, морепродукты и овощи.

Ужин в темноте — это уникальная возможность удивить своих близких, позволить им испытать новые вкусовые ощущения и получить незабываемые впечатления!

Успевайте бронировать даты, ведь ждать открытия осталось совсем недолго!

Подробности по телефону: 54-50-50, http://www.vkus72.ru/

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