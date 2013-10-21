Ужин в полной темноте — сезонное предложение от ресторана Vintage

Ужин в темноте интересен тем, что в таких условиях человек гораздо глубже и тоньше различает оттенки вкусов. Такая практика позволяет дать волю воображению и проявить креативность в сочетании различных ингредиентов. Это довольно увлекательное занятие, ведь в темноте ничего не видно, и каждое блюдо нужно распознать только по вкусу и запаху.
Гости могут заранее выбрать блюда из специального меню:
Меню-сюрприз красное — блюда включают в себя мясные продукты и овощи, исключая рыбу и морепродукты.
Меню-сюрприз синее — блюда включают в себя рыбу, морепродукты и овощи.
Ужин в темноте — это уникальная возможность удивить своих близких, позволить им испытать новые вкусовые ощущения и получить незабываемые впечатления!
Успевайте бронировать даты, ведь ждать открытия осталось совсем недолго!