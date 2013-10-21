Ужин в полной темноте — сезонное предложение от ресторана Vintage

Ужин в темноте интересен тем, что в таких условиях человек гораздо глубже и тоньше различает оттенки вкусов. Такая практика позволяет дать волю воображению и проявить креативность в сочетании различных ингредиентов. Это довольно увлекательное занятие, ведь в темноте ничего не видно, и каждое блюдо нужно распознать только по вкусу и запаху.