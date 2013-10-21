Тюменцев ждет необычайный драйв и эмоции от «Хора Турецкого»

Основа уникальной концепции коллектива — «живые» голоса. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе — а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр, сообщается в «Википедии».
Каждый концерт «Хора Турецкого» — это яркий калейдоскоп лучших произведений мира от Чайковского до Фредди Меркьюри, от знаменитой оперетты до лучших бродвейских мюзиклов, от рок-н-ролла до городского фольклора.
Эмоциональный слалом с «Хором Турецког"о — проникновенность и легкое хулиганство, любовь и романтика, вкрадчивость и настоящий вокальный экстрим, когда захватывает дух и невозможно сидеть на месте. На одной сцене — Любовь Орлова и Энгельберт Хампердинк, Владимир Высоцкий и Виктор Цой, группа Scorpions и Том Джонс, а также многие другие. Из эпохи в эпоху, от персонажа к персонажу — «Хор Турецкого» подарит каждому то, чего не хватает в повседневной жизни. Ни одного одинакового концерта по энергетике, драйву, эмоциям более, чем за 22 года существования коллектива.
Сценография и аранжировки, харизматичность и неповторимость артистов, высочайший уровень шоу, только живой звук — это эксклюзивный театр песни от Михаила Турецкого и его холдинга, сообщает пресс-служба филармонии.
Стоимость билетов: 800 — 4000 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77.