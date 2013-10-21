Страсти в Вилижанах: преступление без наказания

В деревнях и селах кипят не меньшие, чем в городе, страсти. Читатели интернет-портала Nashgorod.ru узнали о небольшом населенном пункте Вилижаны в 15 км от Тюмени после того, как на нашем сайте была опубликована история Ираиды Тимохиной — бабушки, которую сильно покусали собаки. Хозяин животных по решению суда выплатил пожилой женщине 250 тысяч рублей, а через некоторое время застрелился. На днях в редакцию портала обратился сын Ираиды Тимохиной Михаил. Он рассказал, что в августе 2012 года его сильно избили в доме матери, и виновные до сих пор не наказаны.
Это случилось, когда еще были живы и сама Ираида Тимохина (она умерла в начале марта 2013 года), и хозяин покусавших ее собак (покончил с собой в конце того же месяца). 20 августа 2012 года Михаил Тимохин навещал мать. Он рассказал, что днем в дом, предварительно выбив запор у ворот, ворвались трое мужчин. Они начали избивать сына хозяйки дома. По словам Михаила, его пинали, били по голове палкой, резали ножом. Денег нападавшие не требовали и вообще практически не говорили. Михаил услышал лишь слова «Умойся кровушкой».
На следующий день Михаил Тимохин прошел освидетельствование в ОКБ№ 2, там были зафиксированы порезы, однако в медучреждении ему не выдали справку о результатах, уточнив, что ее должен забрать представитель правоохранительных органов. После нападения мужчине пришлось несколько месяцев лечиться в поликлинике № 8.
По словам обратившегося, через день после налета выяснилось, что из дома пенсионерки пропала сумка с документами Ираиды Тимохиной и ее сберкнижкой. Туда некоторое время назад как раз перевел деньги Сергей Е. — хозяин покусавших женщину собак. Об этой истории знала вся деревня. Однако 20 августа 2012 года денег на книжке уже не было — бабушка успела их снять.
Казалось бы, деревенский детектив: разбойное нападение с целью наживы. Однако работы у местного Анискина было немного: потерпевший узнал двоих из нападавших сразу — они гостили в одном из соседних домов. Хозяин этого дома, по словам Михаила, вернул сумку с документами и в присутствии участкового предложил 500 рублей, чтобы дело разрешилось мирно. На такие условия Тимохин не согласился и написал заявление. Тем не менее, нападавшие — и те двое, и их приятель, которого Михаил опознал по голосу через некоторое время — так и не были наказаны.
В мировом суде посоветовали обратиться в прокуратуру, так как к материалам дела не приложена медицинская справка о побоях. В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что в подобных делах должен разбираться мировой судья. Прошло больше года после нападения, и Михаил Тимохин решил нанять адвоката, чтобы добиться справедливости, и привлечь внимание общественности с помощью журналистов.
Чем больше пытаешься разбираться в этом, казалось бы, немудреном уравнении со всеми известными, тем больше запутываешься. Сам Михаил Тимохин считает, что участковый Ильяр Урозаев недостаточно качественно выполнил свою работу. Однако в полиции уверены: сотрудник ведомства сделал все, что от него зависело в данной ситуации.
«Участковый провел работу по заявлению гражданина. Были установлены лица, нанесшие побои. Материалы направлены в мировой суд Тюменского района», — сообщили в пресс-службе МО МВД РФ «Тюменский».
Была ли все-таки в направленных материалах справка о медицинском освидетельствовании, которой так не хватало мировому судье? С этим вопросом корреспондент Nashgorod.ru обратился к участковому Ильяру Урозаеву. Он не только ответил, но и представил свой взгляд на события происходившие в Вилижанах.
«Тимохин приезжал к своей матери, только когда она получала пенсию. О бабушке почти не заботились, и она жаловалась на это соседям. Со слов людей, Тимохина избили как раз за то, что он обижал мать. Сумку с документами никто не забирал. Тимохин однажды уже нажился на бабушке, а теперь снова собирается — он уже требовал у подозреваемого 150 тысяч рублей», — говорит участковый.
Он подтвердил, что материалы проверки по действиям, попадающим под ст. 116 УК РФ (Побои), были направлены в мировой суд, однако справки из больницы среди них действительно не было. Участковый отметил, что получение результатов освидетельствования не входит в его обязанности — их должны были запросить судебные секретари.
В мировом суде, между тем, отметили, что получение справки о медицинском освидетельствовании входит в сбор материалов, а, следовательно, не является работой сотрудников суда.
Круг замкнулся. Михаила Тимохина избили и, судя по фотографии, которую он предоставил в редакцию, достаточно серьезно. Какими бы ни были мотивы нападавших — заботились они таким странным способом о бабушке или преследовали собственные корыстные интересы — они совершили уголовное преступление, и пока им удалось избежать наказания. И, похоже, дело не столько в отсутствующей медицинской справке, сколько в бюрократическом механизме, который перестает работать, когда не хватает одной маленькой шестеренки.