Страсти в Вилижанах: преступление без наказания

Казалось бы, деревенский детектив: разбойное нападение с целью наживы. Однако работы у местного Анискина было немного: потерпевший узнал двоих из нападавших сразу — они гостили в одном из соседних домов. Хозяин этого дома, по словам Михаила, вернул сумку с документами и в присутствии участкового предложил 500 рублей, чтобы дело разрешилось мирно. На такие условия Тимохин не согласился и написал заявление. Тем не менее, нападавшие — и те двое, и их приятель, которого Михаил опознал по голосу через некоторое время — так и не были наказаны.