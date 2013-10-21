Приехавшего на встречу выпускников мужчину убили топором

«Вскоре домой приехал и Одинцов с молодым человеком, который танцевал с его бывшей супругой. Они стали распивать спиртные напитки, а потом у Одинцова к гостю „возникли личные неприязненные отношения“ и он топором проломил ему голову. После этого злоумышленник снял с тела погибшего серебряные цепочку и крестик стоимостью 2,1 тысяч рублей и впоследствии отдал их своему другу Сергею Капезову, который хотел покреститься. Утром 3 февраля в целях сокрытия преступления Одинцов попросил Капезова и Одинцову помочь ему избавиться от трупа. Тело погибшего было помещено в багажник автомобиля Одинцовой, после чего она села за руль и поехала на свалку. Там Одинцов и Капезов и выбросили труп», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.