Приехавшего на встречу выпускников мужчину убили топором

В Тюменской области осужден 33-летний Алексей Одинцов, который в феврале этого года убил топором мужчину, приехавшего на встречу выпускников, и выбросил тело на свалку. Ближайшие 10 лет преступник проведет в тюрьме. Кроме того, суд вынес приговор 28-летнему Сергею Капезову и бывшей супруге обвиняемого — 29-летней Наталье Одинцовой. Они помогали Алексею Одинцову скрыть следы преступления.
Вечером 2 февраля текущего года в Омутинской средней школе № 1 проходила встреча выпускников. На нее приехал и 26-летний житель села Окуневское Омутинского района, чтобы отметить 10-летие со дня окончания школы.
После окончания торжественного мероприятия в школе выпускники отправились в клуб, где у них были заказаны столики. Туда же вскоре приехали и бывшие супруги Одинцовы (свой брак они расторгли в 2011 году, но продолжали жить вместе). 26-летний выпускник пригласил на медленный танец Наталью Одинцову. 3 февраля около двух часов ночи она уехала домой на такси и легла спать.
«Вскоре домой приехал и Одинцов с молодым человеком, который танцевал с его бывшей супругой. Они стали распивать спиртные напитки, а потом у Одинцова к гостю „возникли личные неприязненные отношения“ и он топором проломил ему голову. После этого злоумышленник снял с тела погибшего серебряные цепочку и крестик стоимостью 2,1 тысяч рублей и впоследствии отдал их своему другу Сергею Капезову, который хотел покреститься. Утром 3 февраля в целях сокрытия преступления Одинцов попросил Капезова и Одинцову помочь ему избавиться от трупа. Тело погибшего было помещено в багажник автомобиля Одинцовой, после чего она села за руль и поехала на свалку. Там Одинцов и Капезов и выбросили труп», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В тот же день убитого обнаружил местный житель. 3 февраля Одинцов был задержан по «горячим следам» и заключен под стражу.
Место, где выбросили убитого
Алексей Одинцов признан виновным по ч.1 ст. 105 (убийство) и ч.1 ст. 158 (кража), а Одинцова и Капезов — по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд приговорил Алексея Одинцова к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскал с него в пользу жены и матери убитого более 2 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда. Наталье Одинцовой и Сергею Капезову назначен штраф 50 тысяч рублей каждому.