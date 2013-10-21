Илья Лагутенко выступит в Тюмени, но не бесплатно

В социальных сетях распространилась информация о том, что 27 октября на площади 400-летия Тюмени состоится бесплатный концерт популярной группы «Мумий тролль» в рамках акции «Тюмень против пробок».
Информация о том, что «Мумий тролль» выступит в Тюмени на площади 400-летия Тюмени 27 октября опубликована и на официальном сайте группы «Мумий тролль».
Однако, как рассказали NashGorod.ru организаторы концерта Green canal, открытое выступление Ильи Лагутенко с группой отменилось «в связи с потерей масштабности».
Но самые преданные поклонники певца все же смогут побывать на его выступлении в Тюмени: акустический сейшн пройдет вечером 26 октября в коммерческом трактире «Склад № 1». Мест в заведении всего 100, поэтому если хотите услышать Илью Лагутенко вживую, поторопитесь. Забронировать столик можно по телефону 619–555 и по адресу: [email protected]
Новость о бесплатном концерте на площади уже убрали с сайта медиапроекта My way, частью которого является телеканал Green Channel. Напомним, Green Canal транслирует в прямом эфире движение по основным развязкам Тюмени.