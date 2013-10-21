Илья Лагутенко выступит в Тюмени, но не бесплатно

Но самые преданные поклонники певца все же смогут побывать на его выступлении в Тюмени: акустический сейшн пройдет вечером 26 октября в коммерческом трактире «Склад № 1». Мест в заведении всего 100, поэтому если хотите услышать Илью Лагутенко вживую, поторопитесь. Забронировать столик можно по телефону 619–555 и по адресу: [email protected]