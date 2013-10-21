Эвакуаторы вывозят в среднем по три машины в день. Депутаты недовольны

Депутат Гарри Столяров отметил: «Из представленной информации я могу сделать вывод, что один эвакуатор в городе Тюмени в среднем вывозит по три машины. Мы принимали поправки в закон, которыми разделили эвакуацию и специализированные стоянки. Но ситуация так и не поменялась. Как год назад эвакуировалось три машины, так и сейчас, ничего не изменилось».