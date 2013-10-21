Эвакуаторы вывозят в среднем по три машины в день. Депутаты недовольны

За девять месяцев текущего года по нарушению правил стоянки возбуждено 13 478 дел об административных правонарушениях, эвакуировано 8 389 автомобилей. В среднем ежесуточно за нарушение правил стоянки в Тюмени эвакуируется от 20 до 45 машин. Сейчас в городе работают 4 специализированные стоянки и 14 эвакуаторов. Такую информацию представили на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Закон о порядке перемещения транспортных средств на спецстоянки действует на территории Тюменской области уже год. За это время выяснились сильные и слабые стороны данного нормативного правового акта.
В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы о низкой эффективности работы эвакуаторов, отсутствии конкуренции в этой сфере, строительстве новых стоянок.
Депутат Гарри Столяров отметил: «Из представленной информации я могу сделать вывод, что один эвакуатор в городе Тюмени в среднем вывозит по три машины. Мы принимали поправки в закон, которыми разделили эвакуацию и специализированные стоянки. Но ситуация так и не поменялась. Как год назад эвакуировалось три машины, так и сейчас, ничего не изменилось».
Как отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов, реализация закона о порядке перемещения транспортных средств на спецстоянки оставляет желать лучшего. «Карательными мерами проблему не решить, нужно решать проблему с парковочными местами, приглашать ученых, перенимать опыт других городов. А депутатскому корпусу, и представителям ГИБДД нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее», — резюмировал Фуат Сайфитдинов.
В итоге народные избранники приняли информацию к сведению. Но после заседания все же решили собраться и обсудить этот наболевший вопрос, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.