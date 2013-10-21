Чиновник наварился на казенной земле. Но кто он — тайна

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что имя экс-чиновника, место его прежней работы и даже район, где проводились аферы с землей, — тайна следствия, никаких подробностей в настоящее время не сообщается. На основании материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области и ГУЭБ и ПК МВД России, в отношении бывшего должностного лица возбуждено уголовное дело. Оно находится в ведении следственной части следственного управления УМВД России по Тюменской области.