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Чиновник наварился на казенной земле. Но кто он — тайна

21 октября 2013, 11:17
Чиновник одного из муниципалитетов юга Тюменской области хорошо заработал на федеральной собственности: он предоставлял людям под застройку участки казенной земли. Известна сумма ущерба государству от действий афериста — 6 млн 650 тысяч рублей. Однако имя чиновника (теперь уже бывшего) и место, где он работал, — тайна следствия.
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Тюмень

Информация о махинациях должностного лица появилась на официальном портале УМВД России по Тюменской области.

«Как установлено сотрудниками полиции, в течение пяти лет должностное лицо, наделенное уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, заведомо зная, что часть земельного участка площадью 69 гектаров относится к землям государственного лесного фонда РФ и является федеральной собственностью, предоставлял земельные участки гражданам под индивидуальное жилищное строительство. В результате совершенных махинаций предварительный ущерб от действий бывшего чиновника составил 6 млн 650 тысяч рублей», — говорится на сайте.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что имя экс-чиновника, место его прежней работы и даже район, где проводились аферы с землей, — тайна следствия, никаких подробностей в настоящее время не сообщается. На основании материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области и ГУЭБ и ПК МВД России, в отношении бывшего должностного лица возбуждено уголовное дело. Оно находится в ведении следственной части следственного управления УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время следователями решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы для предъявления обвинения.

Отметим, что таинственный экс-чиновник — далеко не первое в Тюменской области должностное лицо, попавшее под следствие. Так, только с начала этого года было предъявлено несколько обвинений: бывший заместитель директора департамента лесного комплекса Тюменской области Алексей Пайвин попался на взятке, экс-начальник управления по энергосберегающей политике и мониторингу администрации Тюмени незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, но самым громким, безусловно, можно назвать дело Андрея Линника. Бывшего главу Тюменского района обвиняют по нескольким статьям. По версии следствия, в 2007–2010 годах он похитил свыше 35 млн рублей бюджетных средств, выделенных на сферу ЖКХ.

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