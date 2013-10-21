9 человек погибли в авариях на дорогах в выходные дни

От полученных травм скончался еще один участник аварии, произошедшей в субботний полдень на 481-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Всего в столкновении автомобилей Nissan Primera Skoda Octavia и Hyundai i40 погибли 6 человек. Еще трое получили тяжелые травмы. На автомобиле Nissan ехали четверо граждан Республики Кыргызстан, временно проживающих в Нижневартовске Ханты-Мансийского АО. По предварительным данным, они возвращались на родину с заработков. Два других автомобиля, участвовавших в аварии, зарегистрированы в городе Сургуте Ханты-Мансийского АО. В результате происшествия, из ехавших в автомобиле Hyundai не выжил никто. Также погиб один из пассажиров Nissan. У 23-летнего водителя Nissan, по предварительным данным, уснувшего за рулем, следствием чего стал выезд его автомобиля на полосу встречного движения, черепно-мозговая травма, переломы костей лица и нижней челюсти. Черепно-мозговые травмы и переломы также получили двое других пассажиров автомобиля. Водитель Skoda сумел избежать лобового удара, чем спас себя и своих пассажиров.