9 человек погибли в авариях на дорогах в выходные дни

От полученных травм скончался еще один участник аварии, произошедшей в субботний полдень на 481-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Всего в столкновении автомобилей Nissan Primera Skoda Octavia и Hyundai i40 погибли 6 человек. Еще трое получили тяжелые травмы. На автомобиле Nissan ехали четверо граждан Республики Кыргызстан, временно проживающих в Нижневартовске Ханты-Мансийского АО. По предварительным данным, они возвращались на родину с заработков. Два других автомобиля, участвовавших в аварии, зарегистрированы в городе Сургуте Ханты-Мансийского АО. В результате происшествия, из ехавших в автомобиле Hyundai не выжил никто. Также погиб один из пассажиров Nissan. У 23-летнего водителя Nissan, по предварительным данным, уснувшего за рулем, следствием чего стал выезд его автомобиля на полосу встречного движения, черепно-мозговая травма, переломы костей лица и нижней челюсти. Черепно-мозговые травмы и переломы также получили двое других пассажиров автомобиля. Водитель Skoda сумел избежать лобового удара, чем спас себя и своих пассажиров.
Около половины второго часа дня в субботу на 88-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе столкнулись Honda Accord и «Жигули» 7-й модели. Предварительная причина случая — выезд на полосу встречного движения, совершенный водителем иномарки при обгоне попутного транспорта. В результате происшествия погиб 63-летний водитель «семерки», 28-летний водитель «Хонды» получил сотрясение головного мозга.
В половине девятого часа утра на 28-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда (Велижанский тракт) столкнулись Toyota Sprinter и Infiniti. Причиной происшествия также стал выезд на полосу встречного движения. Его, по предварительным данным, совершил 63-летний водитель «Тойоты», который от полученных травм скончался. 35-летний водитель и 43-летняя пассажирка «Инфинити» получили травмы грудной клетки и ушибы.
Час спустя всего в 10-ти километрах от места этой аварии, на 18-м километре дороги, съехал в кювет и перевернулся SsangYong Rexton. По предварительным данным, его 47-летний водитель превысил скорость. Пострадали 5 человек. Сам водитель и его пассажиры получили переломы шеи, конечностей, травмы головы, грудной клетки и ушибы.
Около половины десятого часа вечера в воскресенье в областном центре на улице Революции столкнулись 3 автомобиля: Mercedes-Benz и двое «Жигулей» седьмой модели. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz, двигаясь со спуска путепровода «Стрела» в сторону улицы Мира, и перестраиваясь в левый ряд, совершил столкновение с «Жигулями», который от удара по касательной выехал на полосу встречного движения, где произошло его лобовое столкновение с еще одной такой же «семеркой». В результате происшествия погиб 45-летний водитель вторых «Жигулей». Тяжелые травмы, черепно-мозговые, переломы позвоночника, таза и конечностей, получили еще 6 человек, 30-летний водитель и пассажиры обоих отечественных автомобилей, молодые люди и девушки 20-23-х лет.
В результате этого происшествия также оказалось значительно затруднено движение транспорта по путепроводу «Стрела» и прилегающим улицам. Для регулировки движения потребовалось задействовать несколько нарядов дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Тюменской области.