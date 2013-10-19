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Подросткам расскажут «Сказку о двух портфолио»

19 октября 2013, 13:06
Очередная встреча подростков со специалистами городского центра занятости пройдет на будущей неделе. На этот раз речь пойдет о портфолио и резюме.

24 октября в 16:00 в кафе «Ассорти» по адресу Пермякова, 1, (Бизнес центр «Нобель-парк») состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Job-кафе». Тема встречи — «Сказка о двух портфолио».

В этот день в кафе приглашают старшеклассников и учащихся профессиональных организаций. Специалисты тюменского центра занятости вместе с участниками создадут модель идеального портфолио, которое можно будет использовать при написании резюме и прохождения собеседования при трудоустройстве.

Напомним, проект «Job-кафе» был запущен этим летом. Он призван помочь молодым людям сориентироваться на рынке труда и определиться с профессией в неформальной обстановке.

Фото — fntw.ru

#Новости#Рынок труда#Департамент труда и занятости#Дарья#Общество
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