Подросткам расскажут «Сказку о двух портфолио»

24 октября в 16:00 в кафе «Ассорти» по адресу Пермякова, 1, (Бизнес центр «Нобель-парк») состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Job-кафе». Тема встречи — «Сказка о двух портфолио».
В этот день в кафе приглашают старшеклассников и учащихся профессиональных организаций. Специалисты тюменского центра занятости вместе с участниками создадут модель идеального портфолио, которое можно будет использовать при написании резюме и прохождения собеседования при трудоустройстве.
Напомним, проект «Job-кафе» был запущен этим летом. Он призван помочь молодым людям сориентироваться на рынке труда и определиться с профессией в неформальной обстановке.
Фото — fntw.ru