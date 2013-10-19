Лесобаза: осторожно, злые собаки!

«28 сентября около 13.00 возле дома, расположенному по адресу ул. Камчатская, 1, стая собак начала облаивать нас, двух мам гулявших с детьми, просто проходящих мимо. Одна из собак напала на меня со спины и укусила за ногу. Пришлось сразу ехать в больницу, где мне оказали первую помощь и поставили прививку», — рассказала девушка.
По ее словам, собаки жили на стройке, а после завершения строительства просто остались обитать в окрестностях. С тех пор там живут 5–6 собак, которые облаивают прохожих, велосипедистов, автомобили, не дают спать ночами. Недовольные жители писали в городскую администрацию, но это не помогло, рассказывает девушка. «Пришел ответ, якобы, собак отловили, но они как жили, так и остались жить», — жалуется тюменка. Причем она, по ее словам, — не первая жертва агрессивных животных: около полутора месяцев назад в этом же дворе покусали двенадцатилетнюю девочку.
После сентябрьского происшествия тюменка снова написала заявление на отлов собаки. По ее словам, она направила несколько писем в администрацию города через электронную форму на сайте. Но ответа до сих пор нет.
«Сейчас мы составляем план отлова на следующую неделю, — рассказали в тюменском департаменте городского хозяйства. — Заявление на отлов собак по адресу Камчатская, 1, к нам не поступало, возможно, пока нам просто его еще не передали. В последнее время были два заявления от жителей этой улицы, но из других домов. Такие заявления мы рассматриваем строго по регламенту, в двухдневный срок, и оперативно принимаем меры».
Так что как минимум еще неделю жителям и гостям Лесобазы придется быть осторожными.
Напомним, если в вашем дворе завелись безнадзорные собаки, вам необходимо написать заявление на их отлов в департамент городского хозяйства. Впрочем, как выяснил корреспондент NashGorod.ru, это сложнее, чем кажется: заявление нужно отправить по факсу или принести лично, а в нем указать такие подробности как размер, окрас собаки и даже ее пол.