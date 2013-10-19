Лесобаза: осторожно, злые собаки!

По ее словам, собаки жили на стройке, а после завершения строительства просто остались обитать в окрестностях. С тех пор там живут 5–6 собак, которые облаивают прохожих, велосипедистов, автомобили, не дают спать ночами. Недовольные жители писали в городскую администрацию, но это не помогло, рассказывает девушка. «Пришел ответ, якобы, собак отловили, но они как жили, так и остались жить», — жалуется тюменка. Причем она, по ее словам, — не первая жертва агрессивных животных: около полутора месяцев назад в этом же дворе покусали двенадцатилетнюю девочку.