ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесло пять жизней

Сегодня в первой половине дня на пульт диспетчера ЕДДС Уватского района от очевидцев поступило сообщение о том, что на 478-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Авария случилась около 12:30 в Уватском районе, в месте поворота на поселок Горноправдинск. Там столкнулись три автомобиля. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Primera с номерами Кыргызстана уснул за рулем, сообщают в пресс-службе областного ГИБДД. Машина выехала на встречную полосу, где в это время ехал автомобиль Skoda Octavia. Его водитель успел среагировать и отвернул машину в сторону, задев Nissan только зеркалом. Водитель ехавшего следом Hundai i30 (с номерами 86-го региона, обе машины ехали вместе, люди возвращались с похорон) пытался уйти на обочину, но Nissan догнал его и там. Машины столкнулись лоб в лоб.
В Hundai погибли водитель и три женщины, все жители Сургута, еще одна пассажирка получила травмы. В Nissan погиб пассажир с переднего сиденья, в больницу доставлены водитель и еще два пассажира. Личности всех погибших и пострадавших устанавливаются.
ДТП произошло на ровной дороге, проезжая часть в удовлетворительном состоянии, на ней нанесена дорожная разметка. В момент аварии на дороге было сухо, стояла ясная морозная погода, сообщают в ГИБДД, и напоминают: соблюдайте скоростной режим на загородных трассах и чаще отдыхайте в пути, не пытаясь проехать большие перегоны в утомленном состоянии. Берегите себя и своих близких.