ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесло пять жизней

Авария случилась около 12:30 в Уватском районе, в месте поворота на поселок Горноправдинск. Там столкнулись три автомобиля. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Primera с номерами Кыргызстана уснул за рулем, сообщают в пресс-службе областного ГИБДД. Машина выехала на встречную полосу, где в это время ехал автомобиль Skoda Octavia. Его водитель успел среагировать и отвернул машину в сторону, задев Nissan только зеркалом. Водитель ехавшего следом Hundai i30 (с номерами 86-го региона, обе машины ехали вместе, люди возвращались с похорон) пытался уйти на обочину, но Nissan догнал его и там. Машины столкнулись лоб в лоб.