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Втерся в доверие к старику и оставил его без денег

18 октября 2013, 14:56
В Тюмени хитроумный аферист оставил без сбережений пожилого мужчину. Безнаказанным он не останется: уголовное дело в отношении 36-летнего Юрия Яненко направлено в суд. Его обвиняют по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Сюжет
Тюмень

Днем 10 апреля текущего года Яненко случайно встретил возле одного из домов по улице Восстания 73-летнего тюменца и за «тысячу» предложил купить у него инструменты. Пожилой человек стал отказываться, но мужчина настаивал, говоря, что это недорого. Яненко дал пенсионеру в руки чемодан с инструментами, а сам взял сварочный аппарат и бензопилу и пошел рядом с ним. Возле подъезда жилого дома мужчина сказал, что инструменты стоят «тысячу долларов». Пожилой человек продолжал отказываться, но Яненко настойчиво навязывал товар. Так он оказался в квартире своей жертвы. Там Яненко за 20 тысяч рублей продал пенсионеру чемодан с инструментами, сварочный аппарат и бензопилу.

«После этого аферист уговорил пожилого человека взять на хранение «600 тысяч рублей и стал жаловаться, что ему некуда перечислить 350 тысяч рублей с Украины, чтобы рассчитать строительную бригаду. Пенсионер предложил воспользоваться его сберкнижкой. Мошенник сделал вид, что действительно хочет перевести деньги, и они поехали в банк. У входа в банк Яненко сказал пенсионеру, что деньги сейчас ему перевести не могут, а если он не рассчитается бригадой, то его уволят. После этого мошенник стал просить у пожилого человека одолжить ему 350 тысяч рублей. Пенсионер снял деньги с двух своих сберкнижек и отдал Яненко. Тот довез пожилого человека домой и скрылся. Дома потерпевший посмотрел оставленные ему «600 тысяч рублей» и понял, что его обманули. Вместо денег были билеты «банка приколов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пострадавший обратился в полицию. 11 сентября Яненко был задержан и впоследствии арестован. Ему грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

#Новости#Тюмень#Мошенничество#Таня#Происшествия
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