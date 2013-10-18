В центре Тюмени сгорел автомобиль

Как сообщил очевидец, пожар произошел у дома № 12 по улице Ялуторовской. «Пожарные приехали быстро, потушили оперативно, но у машины выгорел весь салон. Страшное и жуткое зрелище», — сообщает он, предполагая, что это был поджог, поскольку огонь попал в салон через якобы разбитое окно. Тем не менее, пока причина возгорания не установлена.
Экипаж МЧС России по Тюменской области получил сигнал о пожаре в 02.35, через пять минут машина уже была на месте. В 02.47 автомобиль был потушен. Он оказался выгоревшим по всей площади и восстановлению не подлежит. На пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени корреспонденту NashGorod.ru также подтвердили, что в ночное время суток вызов по возгоранию автомобиля на Ялуторовской был. «Выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции 8. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин возгорания», — уточнили в полиции.