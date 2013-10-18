В центре Тюмени сгорел автомобиль

Как сообщил очевидец, пожар произошел у дома № 12 по улице Ялуторовской. «Пожарные приехали быстро, потушили оперативно, но у машины выгорел весь салон. Страшное и жуткое зрелище», — сообщает он, предполагая, что это был поджог, поскольку огонь попал в салон через якобы разбитое окно. Тем не менее, пока причина возгорания не установлена.