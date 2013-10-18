В аварии с маршруткой серьезно пострадала юная девушка

Маршрутным такси Fiat Ducato управлял 40-летний тюменец, его общий стаж вождения 18 лет, категория «Д» открыта с 2011 года. В этом году к административной ответственности на нарушение ПДД он привлекался три раза. В 2011 году был лишен права управления автомобилем на 18 месяцев за езду в состоянии алкогольного опьянения, права после лишения получил в марте 2013 года. В момент ДТП был трезв.