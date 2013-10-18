В аварии с маршруткой серьезно пострадала юная девушка

Из десяти человек, пострадавших накануне в ДТП около рынка Пригородного, девять получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации. В больнице оказалась одна пассажирка маршрутного такси — 17-летняя девушка. У нее травмы головы и внутренних органов.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15 час. 55 мин. на перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков. По предварительным данным, водитель маршрутного такси № 43, поворачивая налево, начал движение на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение со встречным автомобилем Hyundai.
Маршрутным такси Fiat Ducato управлял 40-летний тюменец, его общий стаж вождения 18 лет, категория «Д» открыта с 2011 года. В этом году к административной ответственности на нарушение ПДД он привлекался три раза. В 2011 году был лишен права управления автомобилем на 18 месяцев за езду в состоянии алкогольного опьянения, права после лишения получил в марте 2013 года. В момент ДТП был трезв.
Всего в момент аварии в маршрутном такси находились 14 пассажиров, девять из них, в возрасте от 17 до 80 лет, пострадали. Четверо — 17-летние подростки, учащиеся колледжа и школьница. 36-летний водитель легкового автомобиля был трезв, он получил ушиб грудной клетки.
Сотрудниками ГИБДД будет проведена внеплановая проверка транспортной организации, осуществляющей пассажирские перевозки на 43-м маршруте — это ООО «Автолинии». Также пройдет встреча руководства ГИБДД с водительским составом.
Надзор за движением маршрутных такси в городе будет усилен, особое внимание уделят соблюдению ими правил проезда перекрестков. В 2013 году сотрудники ГИБДД выявили более 2700 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта в Тюмени, за различные нарушения в сфере эксплуатации транспортных средств к административной ответственности привлечены более 500 должностных лиц.
По факту ДТП проводится административное расследование, в ходе которого будет установлена степень тяжести травм, полученных пострадавшими. В случае установления тяжкого вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото пользователя Comp и пресс-службы УГИБДД по Тюменской области