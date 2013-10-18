Урок для всех: водитель сбил бабушку, переходившую дорогу вне «зебры»

Поскольку нет справки о том, что здоровью пешехода был причинен вред, оснований для какого-либо преследования водителя и возбуждения в его отношении делопроизводства нет. Бывает, что пострадавший обращается в больницу спустя несколько дней после инцидента, но и в таком случае информация уже поступила бы в ГИБДД. Значит, есть все основания полагать, что с бабушкой все в порядке.