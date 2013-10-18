Урок для всех: водитель сбил бабушку, переходившую дорогу вне «зебры»

Запись с видеорегистратора, на которой запечатлено происшествие, была выложена в сеть 14 октября. Пожилая женщина переходила улицу Республики в районе ее пересечения с Минской, где нет пешеходного перехода. Автомобиль «Волга» на довольно высокой скорости обогнал машину автора ролика и сбил бабушку с ног. К женщине подбежали очевидцы происшествия, помогли ей встать. Водитель"Волги» вышел из машины, но, видимо, решив, что с пострадавшей все в порядке, сел обратно и уехал.
Данное происшествие прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Там рассказали, что водитель, увидев пожилую женщину, начал тормозить и толкнул ее боком автомобиля. С места происшествия он действительно уехал еще до приезда скорой помощи, которую вызвали свидетели, и экипажа ДПС. У пожилой женщины не было видимых повреждений, от медицинской помощи и госпитализации она отказалась. Кроме того, она сказала, что к водителю претензий не имеет.
Поскольку нет справки о том, что здоровью пешехода был причинен вред, оснований для какого-либо преследования водителя и возбуждения в его отношении делопроизводства нет. Бывает, что пострадавший обращается в больницу спустя несколько дней после инцидента, но и в таком случае информация уже поступила бы в ГИБДД. Значит, есть все основания полагать, что с бабушкой все в порядке.
К сожалению, тюменцы достаточно часто игнорируют правила безопасного поведения, переходя улицу Республики и другие дороги города в неположенном месте. Часто это приводит трагическим последствиям: люди погибают или получают серьезные травмы. Буквально на прошлой неделе напротив дома № 160 на улице Республики автомобиль Nissan Juke сбил 12-летнего мальчика. Школьник Максим переходил дорогу в неположенном месте и появился перед машиной неожиданно. Девушка-водитель не сумела предотвратить аварию. Ребенок получил ушибы головы и бедра.