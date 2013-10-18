Тюменцам подарили умиротворение и спокойствие

«Концерт просто волшебный. Мне понравилось почти все: великолепная музыка и голос солистки, ароматы благовоний, свечи, лепестки роз, восхитительно вкусные угощения и самое главное — очень теплая атмосфера. Единственное, что сбивало меня с мыслей — истории из Вед, которые рассказывала солистка. Хотелось больше пения мантр. Для себя я приобрела несколько вещей: из материального — диск группы и сладости (теперь я хочу приготовить такие дома); из духовного замечательное настроение, ощущение защищенности (ведь мы пели защитную мантру в конце) и творческое вдохновение, которое я собираюсь в ближайшем времени воплотить в реальность», — делится Екатерина Дегтярева, зритель.