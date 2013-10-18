Тюменцам подарили умиротворение и спокойствие

Творчество коллектива Shanti People открывает современное видение древнейших музыкальных традиций. Их треки можно слушать снова и снова, потому что каждая песня — это некая мистическая молитва, или как ее еще называют — мантра. Также музыканты проводят выступления под названием Mantra jam, где слушатели могут окунуться вглубь себя, освободить внутреннюю энергию, испытать новые эмоции, почувствовать новые ощущения.
«Это музыка для всех. Ограничений абсолютно нет. Приходят люди совершенно разные, порой даже выпившие. Но музыка — это звук. И если в звук вложить любовь, то она может даже отрезвить», — поясняет один из организаторов Денис Таштимиров.
Такой музыкальный проект — не первый в городе. В сентябре Тюмень посетила команда «Одно Но». Их песни — перевод ведических учений на современный язык. Публика осталась довольна концертом, и организаторы решили развивать это движение и пригласить другую группу в наш город. «Подобный концерт — уже не новинка для города, хотя Shanti People первый раз в Тюмени.
Организация выступления началась с дружеских посиделок. Следствием оказался концерт группы „Одно Но“. Есть хороший человек в Омске, Сергей Шрамов, он занимается преданным служением в храме, ведёт монашескую жизнь. Посвятил себя распространению знания о Боге. Как раз он и договорился с командой о возможности проехать с концертами по нескольким городам Урала и Сибири. Потом он связался с этими точками, с людьми, которым это интересно, и процесс пошел», — рассказывает Денис.
Площадку для концерта организаторы выбрали не случайно: обязательное условие — свобода от табака, алкоголя и наркотиков. Этот фактор делает обстановку приятной и дружелюбной. На входе в зал гостей осыпали лепестками роз, угощали сладостями и освежающими напитками. Удивленным тюменцам ничего не оставалось кроме как улыбнуться и пройти в зал. Такая атмосфера — заслуга не только организаторов (Павла Деречи, Юлии Григорьевой и Дениса Таштимирова), но и многих других людей.
«Ребята из клубов духовного общения активно подключились, чтобы помочь с расселением артистов, встречей гостей, приготовлением сладостей, как на продажу, так и на угощение, распространением ведической литературы», — уточняют организаторы.
Несмотря на вечерний дождь и раннее наступление темноты, люди приходили даже через час после начала концерта. Кто-то хотел послушать музыку и открыть для себя что-то новое, кто-то пришел сюда, чтобы встретиться с друзьями, а кто-то прибыл сюда за вдохновением.
«Концерт просто волшебный. Мне понравилось почти все: великолепная музыка и голос солистки, ароматы благовоний, свечи, лепестки роз, восхитительно вкусные угощения и самое главное — очень теплая атмосфера. Единственное, что сбивало меня с мыслей — истории из Вед, которые рассказывала солистка. Хотелось больше пения мантр. Для себя я приобрела несколько вещей: из материального — диск группы и сладости (теперь я хочу приготовить такие дома); из духовного замечательное настроение, ощущение защищенности (ведь мы пели защитную мантру в конце) и творческое вдохновение, которое я собираюсь в ближайшем времени воплотить в реальность», — делится Екатерина Дегтярева, зритель.
«О группе Shanti People я узнала через интернет. Увидела их клип. Меня очень вдохновил их стиль, пение, мелодии. Я стала часто их слушать, смотреть их клипы в You Tube и подпевать им», — вспоминает Кристина Шеметова, участница клуба духовного общения.
«Подобные концерты я считаю точкой перезагрузки, потому что вся суета, все бытовые проблемы, которые постоянно нависают над тобой, растворяются, и после музыки этой группы на душе воцаряется покой и умиротворение», — высказывается Алексей Усатый, зритель.
Этим вечером тюменцы смогли окунуться в одну из древнейших культур: ощутить пробуждающие вибрации музыки, вкус этнической культуры, зарядиться энергией тюменских «волшебных мантр» (музыкальный ансамбль нашего города) и украсить себя восточными узорами (мехенди).
В философии индуизма и буддизма Shanti означает мир, покой и гармонию. Группа Shanti People продолжит свой музыкальный тур. Следующей точкой станет город Омск, затем Челябинск, Уфа и Киев. Ждите. Возможно, именно эта музыка откроет новые горизонты вашего сознания.
Юлия Михайлова