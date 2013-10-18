Случись ЧС на Войновке, спасатели знают, что делать

Масштабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли на днях на станции Войновка в Тюмени. По легенде, обрушилась опора автомобильного моста в створе ул. Монтажников, и пролетная конструкция рухнула на проходящий пассажирский поезд и на стоящий в ожидании отправления грузовой поезд.

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