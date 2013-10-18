Случись ЧС на Войновке, спасатели знают, что делать

В результате условного ЧС пострадали 150 человек, из них 35 погибли. По легенде, из цистерны грузового поезда произошла утечка и воспламенение дизельного топлива, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
В ликвидации условной чрезвычайной ситуации приняли участие подразделения пожарной охраны г. Тюмени, Тюменская областная служба экстренного реагирования, бригады Центра медицины катастроф, экипажи ГИБДД и полиции, пожарный поезд, экстренные службы города.
По оценке руководства ГУ МЧС по Тюменской области, задачи, поставленные перед личным составом перед началом учений, были выполнены.
Видео Сергея Шарапова