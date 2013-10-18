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Случись ЧС на Войновке, спасатели знают, что делать

18 октября 2013, 13:36
Масштабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли на днях на станции Войновка в Тюмени. По легенде, обрушилась опора автомобильного моста в створе ул. Монтажников, и пролетная конструкция рухнула на проходящий пассажирский поезд и на стоящий в ожидании отправления грузовой поезд.
Сюжет
Тюмень

В результате условного ЧС пострадали 150 человек, из них 35 погибли. По легенде, из цистерны грузового поезда произошла утечка и воспламенение дизельного топлива, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В ликвидации условной чрезвычайной ситуации приняли участие подразделения пожарной охраны г. Тюмени, Тюменская областная служба экстренного реагирования, бригады Центра медицины катастроф, экипажи ГИБДД и полиции, пожарный поезд, экстренные службы города.

По оценке руководства ГУ МЧС по Тюменской области, задачи, поставленные перед личным составом перед началом учений, были выполнены.

Видео Сергея Шарапова

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