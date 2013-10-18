Регистрировать авто можно 6 дней в неделю

Как сообщают в пресс-службе ведомства, регистрационные действия теперь производятся 6 дней в неделю: бывший ранее выходным понедельник, стал рабочим днем. Выходным осталось только воскресенье. Осмотр транспорта производится с 7 часов утра до 17.00, прием и выдача документов с 8.00 до 17.00.
Напомним, новый комплекс регистрации автотранспорта функционирует в Тюмени с июля этого года. Скептические доводы некоторых автовладельцев, звучавшие при его открытии, оказались безосновательны. Новое здание показало себя вместительным и комфортным для посетителей, парковочных мест на стоянке достаточно, нет проблем с осмотром транспорта. Все это притом, что инспекторы ежедневно производят до 500 регистрационных действий.
15 октября вступил в силу новый Административный регламент исполнения государственной услуги по регистрации транспортных средств, в соответствии с которым в процедурах регистрации транспортных средств произошли существенные изменения, направленные, прежде всего, на оптимизацию этого процесса и существенную экономию временных затрат граждан. Информация о нововведениях размещена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.
Фотоальбом — архив, июль 2013