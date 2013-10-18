Регистрировать авто можно 6 дней в неделю

Напомним, новый комплекс регистрации автотранспорта функционирует в Тюмени с июля этого года. Скептические доводы некоторых автовладельцев, звучавшие при его открытии, оказались безосновательны. Новое здание показало себя вместительным и комфортным для посетителей, парковочных мест на стоянке достаточно, нет проблем с осмотром транспорта. Все это притом, что инспекторы ежедневно производят до 500 регистрационных действий.