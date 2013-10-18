Опасайтесь «дорожных ловушек»

Трагический случай произошел в 8 часов вечера на 82-м километре автодороги Абатское — Викулово в Викуловском районе. Неустановленным автомобилем сбит пешеход, 56-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Автомобиль с места аварии скрылся, ведется его розыск, сообщают в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
В три часа дня на 537-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительным данным, водитель самосвала МАЗ не выдержал дистанцию, что и послужило причиной аварии. В результате происшествия 24-летний водитель самосвала получил перелом стопы, его 50-летний пассажир — перелом плеча.
Автомобили Toyota и Hundai столкнулись около половины одиннадцатого часа на улице Мельникова города Тобольска. По предварительным данным, водитель первого автомобиля, выполняя разворот, не предоставил преимущество второму авто. В результате происшествия пострадали пассажиры: у 22-летней пассажирки автомобиля Toyota — перелом ребер и травма позвоночника, у 23-летнего пассажира Hundai — перелом лодыжки.
В областном центре около 4-х часов дня на пешеходном переходе на улице Пермякова, напротив дома № 83, автомобиль Renault сбил 55-летнюю женщину. У нее травмы живота и поясницы.
Около девяти часов вечера на улице Советской в Ялуторовске «жигулями» 7-й модели сбита 35-летняя женщина. Произошедшее называют «дорожной ловушкой»: женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но вышла на дорогу неожиданно для водителя, из-за припаркованного транспортного средства. В результате ДТП пострадавшая получила травму бедра. Чтобы обезопасить себя в подобной ситуации, пешеходу ни в коем случае нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за ограничивающих обзор предметов: кустов, автомобилей, строений, напоминают специалисты ГИБДД. Ну а водитель, подъезжая к пешеходному переходу, обязан снизить скорость, вплоть до остановки автомобиля, и продолжить движение только убедившись в отсутствии пешеходов. Скорость движения должна быть тем ниже, чем хуже обзор — это одно из основных правил технологии защитного вождения.