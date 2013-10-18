Опасайтесь «дорожных ловушек»

Около девяти часов вечера на улице Советской в Ялуторовске «жигулями» 7-й модели сбита 35-летняя женщина. Произошедшее называют «дорожной ловушкой»: женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но вышла на дорогу неожиданно для водителя, из-за припаркованного транспортного средства. В результате ДТП пострадавшая получила травму бедра. Чтобы обезопасить себя в подобной ситуации, пешеходу ни в коем случае нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за ограничивающих обзор предметов: кустов, автомобилей, строений, напоминают специалисты ГИБДД. Ну а водитель, подъезжая к пешеходному переходу, обязан снизить скорость, вплоть до остановки автомобиля, и продолжить движение только убедившись в отсутствии пешеходов. Скорость движения должна быть тем ниже, чем хуже обзор — это одно из основных правил технологии защитного вождения.