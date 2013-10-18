Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 октября

Премьера анимационного фильма «Джастин и рыцари доблести» пройдет в субботу в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE», начало в 14 часов. Часть билетов на предпремьерный показ разыгрывается на городских сайтах и в официальной группе кинотеатра «ВКонтакте», часть — будет в продаже, и их можно приобрести в кассах кинотеатра или онлайн на сайте cinemapark.ru.