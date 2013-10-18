Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 октября

Концерты
Не имеющий аналогов в мировой практике музыкальный проект «Три баса-профундо» выступит 18 октября на сцене Тюменской филармонии. В нем участвуют певцы с самыми низкими певческими голосами — басами-профундо.
Принято считать, что настоящие профундо, или октависты — явление сугубо славянское. Уникальные голоса басов-профундо подобны контрабасам или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые неизменно поражают публику, оказывая на нее поистине магическое воздействие.
Одна из самых ярких рок-команд 1990–2000-х «Сплин» 19 октября представит в Тюмени альбом «Обман зрения». Справки о билетах можно получить по телефону 68-77-77 (касса).
Женская рок-группа Brigitte Bardo — nри очаровательные безбашенные подруги из Волгограда — в субботу выступят на сцене клуба Rocketa (Мурманская, 35). Brigitte Bardo отличает, несомненно, не только необычный состав (три девушки), но и энергетика и драйв, которыми они в избытке делятся со своими слушателями на концертах. Начало в 19 часов, стоимость билетов — 250/300 рублей.
Яркий представитель новой волны российского панк-рока F.P.G . 20 октября сыграет на сцене клуба «Байконур». Их творчество несет в себе все самые запоминающиеся черты этого стиля — протест, бунтарство, бескомпромиссность. Одна из главных ценностей для F.P.G. — свобода. Это отражено во многих их песнях. Начало в 19 часов, телефон для справок — 546–546. Билеты — от 250 рублей.
20 октября в Тюмени состоится благотворительный концерт в поддержку Матвея Герасименко, двухлетнего малыша с раком забрюшной полости. Он пройдет 20 октября в «Солнечном» (начало в 13 часов) и «Колумбе» (начало в 17 часов). В программе выступления хореографических и вокальных коллективов, шоу мыльных пузырей, песочное шоу, аквагрим и многое другое.
19 октября в ТРЦ «Па-На-Ма» состоится концерт «Осенний джаз». Приглашаем насладиться выступлением популярного в Тюмени виртуоза-саксофониста Sammy G в сопровождении джазовой певицы Юлианны. Виртуозное исполнение головокружительных джазовых произведений окунет всех гостей в теплую атмосферу джаза и не оставит равнодушным ни одного зрителя. Начало в 18 часов. Концерт — бесплатный.
Театр
Хореографический спектакль «Крылатая душа» по мотивам поэзии Цветаевой представит театр экспрессивного танца «Муар» в Выставочной конторе (Герцена, 88) 19 и 20 октября, начало в 20 часов. Этот спектакль стал победителем проекта «Экспериментальная сцена. Театр в нетеатральном пространстве». Стоимость билетов — 250 рублей, их количество ограничено. Подробности по телефону: 8-961-200-15-27.
Музеи
В субботу в 16:00 в Музее изобразительных искусств начнется мастер-класс по изготовлению свадебной куклы «Неразлучники».
20 октября тюменцы смогут посетить выставку японской живописи XVIII–XX веков и репродукций картин Н. Рериха. Она откроется в 13:00 в ДК «Железнодорожник» (Первомайская, 55), вход свободный. В программе экскурсия по выставке, кинопоказ, мастер-класс по русской народной кукле, концерт ансамбля «Менестрель».
Кино
Премьера анимационного фильма «Джастин и рыцари доблести» пройдет в субботу в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE», начало в 14 часов. Часть билетов на предпремьерный показ разыгрывается на городских сайтах и в официальной группе кинотеатра «ВКонтакте», часть — будет в продаже, и их можно приобрести в кассах кинотеатра или онлайн на сайте cinemapark.ru.
Почти 60 мальчиков и девочек из нашего города снялись в тюменском «Ералаше». Большая премьера юмористических роликов местного розлива с детьми в главных ролях пройдет 18 октября в доме культуры «Торфяник» (Малышева, 26), начало в 18 часов.
Спорт
18 и 19 октября в Тюмени, в СДЮШОР «Прибой» (Борцов Октября, 2а) проходит турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова. В субботу начало соревнований в 13 часов.
Также в «Прибое», на крытом катке, в пятницу и субботу проходит открытое первенство Тюмени по фигурному катанию «Золотая осень». Начало в 9 утра.
Разное
Второй международный фестиваль «В объятьях танго» проходит в Тюмени в эти выходные — с 18 по 20 октября. В программе фестиваля запланированы концерт, мастер-классы и милонги — тангеросам и просто любителям страстного танца будет от чего прийти в восторг.
«Фримаркет», то есть бесплатная ярмарка, пройдет в воскресенье на 5 этаже «Башни» (Орджоникидзе, 56/2) с 15 до 17 часов. Вы можете принести сюда свои ненужные вещи и, если захотите, забрать чужие.
Аниме-ярмарка пройдет во дворце культуры «Строитель» в воскресенье с 16 до 18 часов.
Первый фотодень пройдет в творческом объединении «ЁМКО» (Молодежная, 74, строение 4) с 14 до 17 часов: любой желающий сможет прийти и принять участие в тематической фотосессии за 300 рублей. Тема первого фотодня — танец. Вас ждет танцевальный реквизит (можно принести что-то с собой), музыка и трейлеры к фильмам о танцах, чайная церемония от «Чайной гавани».
Ночь распродаж пройдет в пятницу, 18 октября, с 20:00 до 24:00 в торгово-развлекательном центре «Малахит» (ул. Республики, 200а). В этот вечер скидки можно будет получить в 70 магазинах.
В субботу в 14:00 по адресу Ватутина, 6 состоится мастер-класс по изготовлению открыток «Открытка для мамы», посвященный приближающемуся Дню матери. Приглашают всех желающих! Организаторы просят взять с собой материалы, которые могут пригодиться (картон, цветная бумага, ленты, бусины, клей).