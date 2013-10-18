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Кем работают инвалиды?

18 октября 2013, 10:13
Инвалидность — далеко не всегда повод отчаиваться и идти на паперть. Несмотря на то, что людям с ограниченными возможностями сложно конкурировать со здоровыми специалистами, у них все же есть шанс утроиться на работу: специально для них создают временные и постоянные рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Рабочие места для инвалидов создают в рамках реализации соответствующего постановления областного правительства, рассказывают в департаменте труда и занятости Тюменской области.

Так, по направлению Центра занятости населения Нижнетавдинского района, в августе и сентябре на временные рабочие места, с учетом индивидуальной программы реабилитации, в автономное учреждение «Спорт и молодежь» трудоустроено три инвалида на должности специалист по работе с молодежью, делопроизводитель и подсобный рабочий. В Комплексном центре социального обслуживания населения «Тавда» социальными работниками работают 10 человек, а в АУ «Культура» — 4 человека.

В городе Тобольске Центр дополнительного образования «Бизнес-резерв» создал 8 рабочих мест, теперь на постоянном месте работы трудятся дизайнер и два менеджера с ограничениями опорно-двигательной системы. Еще пять инвалидов получили временное трудоустройство. Как рассказывает руководитель организации Татьяна Янбаева, впервые участвующая в программе трудоустройства инвалидов, важно создать для людей с ограниченными возможностями комфортные условия работы. Организация специальным образом оснастила рабочие места новых сотрудников, приобрела механический подъёмник, который помогает транспортировать инвалидов.

Еще одно предприятие города Тобольска, общество с ограниченной ответственностью «Жилград», участвует в мероприятии по трудоустройству незанятых инвалидов с 2010 года. За весь период на предприятии были созданы офисные рабочие места для 20 человек. Сегодня в организации трудятся 4 человека.

#Новости#Трудоустройство#Инвалиды#Дарья#Общество
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