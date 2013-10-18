Кем работают инвалиды?

Инвалидность — далеко не всегда повод отчаиваться и идти на паперть. Несмотря на то, что людям с ограниченными возможностями сложно конкурировать со здоровыми специалистами, у них все же есть шанс утроиться на работу: специально для них создают временные и постоянные рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса.