Группа «Мураками» спела с тюменцами «Про Урал»

Что касается Тюмени, то здесь мы уже в четвертый раз. С каждым приездом в этом городе у нас появляется все больше и больше друзей. Сегодня день рождения у нашего клавишника Антона, и для нас очень знаково, что в такой день мы выступали именно у вас. В Тюмени знают все наши песни. Не было ни разу, чтобы песню «Верь» начал хором петь зал, как это произошло сегодня. Я всегда пытаюсь всех сподвигнуть на это, но никто не поет. А вы пели. А еще мы никогда не уезжаем из Тюмени без подарков. А это тоже очень приятно.