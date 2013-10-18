Группа «Мураками» спела с тюменцами «Про Урал»

Воскресное утро выдалось хмурым и дождливым. Так Тюмень встретила музыкантов группы. По словам солистки Диляры Вагаповой, это их немного расстроило, и настроения совсем не было. Однако после обеда выглянуло солнце и поприветствовало группу хорошей погодой на весь день.
Концерт, как и все песни «Мураками», был пропитан искренностью, добротой и улыбками. Энергетика и драйв, исходящие от музыкантов, сразу передались залу. Чистый звук и сильный голос солистки радовал слух всех присутствующих в зале. Несмотря на то, что группа была не в полном составе, на качестве выступления это никак не отразилось. Зал хором пел вместе с группой все песни, но особенную радость вызвали «Про Урал» и «Верь».
После концерта, едва успев переодеться, группа вышла к поклонникам, чтобы пообщаться, дать автографы и сфотографироваться со всеми желающими. А некоторое время спустя, Диляра согласилась дать небольшое интервью специально для портала NashGorod.ru.
Диляра, скажи пожалуйста, чем отличаются поклонники в разных городах? Скажем, если взять два последних концерта.
— Люди везде разные. Если сравнивать два последних концерта (Екатеринбург и Тюмень. — прим. авт.), то эмоции от выступления абсолютно разные. В Екатеринбурге мы уже бывали, но играли на открытых площадках. Но совсем иное, когда люди приходят в клуб специально, чтобы послушать тебя. По словам нашего директора, который находился в зале, екатеринбуржцы — единственные люди, которые не прекращали аплодировать. Как только заканчивалась песня, они начинали аплодировать. И не важно: говорю я или молчу. Это нас очень подбадривало. Мы с радостью начинали следующие песни, потому что видели, как настроен зал.
Что касается Тюмени, то здесь мы уже в четвертый раз. С каждым приездом в этом городе у нас появляется все больше и больше друзей. Сегодня день рождения у нашего клавишника Антона, и для нас очень знаково, что в такой день мы выступали именно у вас. В Тюмени знают все наши песни. Не было ни разу, чтобы песню «Верь» начал хором петь зал, как это произошло сегодня. Я всегда пытаюсь всех сподвигнуть на это, но никто не поет. А вы пели. А еще мы никогда не уезжаем из Тюмени без подарков. А это тоже очень приятно.
Кстати о подарках. Вы храните все, что дарят?
— Я храню все. Каждый подарок мне по-особому дорог. Особенно подарки, сделанные своими руками. Люблю видео из фотографий, которые делают поклонники. Мне нравится все, вплоть до шнурков, их мне, кстати, тоже дарили (смеется). В вашем городе мне сегодня подарили подушку с вышивкой. А еще, очень приятный подарок сделал Петя (Петр Шифельбаен, директор группы *ужезима. — прим.авт.) к нашей песне «Маринад», он презентовал нам овощи в маринаде. Мы их прямо сейчас и съедим (улыбается).
Возникала ли у вас мысль написать автобиографическую книгу?
— Вообще, у меня есть сборник стихов. Написан он давно, но когда мы его издадим — неизвестно. Что касается автобиографической книги… (задумалась). Возможно когда-нибудь, когда мы будем на вершине Олимпа, придет время написать обо всем, что было. А пока мы только в серединной части горы.
Были ли моменты, когда кто-то хотел уйти из коллектива?
— Бывали, конечно. Но это было достаточно давно. Бывает, что музыканты психуют и хотят уйти. Но мы семья. Мы поддерживаем друг друга.
Вы уже не первый год на сцене. Есть волнение перед выступлениями?
Диляра: Конечно, есть. Особенно когда выступаешь первый раз в городе на закрытой площадке. А что касается городов, куда мы приезжаем не в первый раз, мы всегда ждем лица, которые были на прошлых наших концертах. Это всегда подбадривает. И хочется играть еще лучше, чтобы удивить этого человека. Вот, например, у вас в Тюмени мы увидели девочку, которая была несколько дней назад на нашем концерте в Кургане. Это было очень неожиданно и приятно.
Анастасия Добрынько