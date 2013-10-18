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Директор фирмы хотел получить высшее образование, не получив среднего

18 октября 2013, 13:01
Иногородний абитуриент хотел поступить в тюменский вуз по поддельным документам. Приемная комиссия обратилась в полицию по поводу подозрительного школьного аттестата.

По версии следствия, в 1996 году житель Нижневартовска Олег Пузевич, имея 5 классов образования, в своем городе приобрел поддельный аттестат о среднем (полном) образовании. Спустя 17 лет, уже будучи директором коммерческой фирмы, он решил получить высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете. В июле 2013 года мужчина предъявил аттестат в приемную комиссию. Документ вызвал у комиссии подозрение, и она сообщила об этом в полицию.

Как сообщает прокуратура города, мировой судья судебного участка № 2 Центрального округа г. Тюмени вынесла приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Нижневартовска Олега Пузевича. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа, за то заплатит штраф в 7 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура г.Тюмени#Обучение#Вузы#Нижневартовск#Женя#Общество
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