Директор фирмы хотел получить высшее образование, не получив среднего

По версии следствия, в 1996 году житель Нижневартовска Олег Пузевич, имея 5 классов образования, в своем городе приобрел поддельный аттестат о среднем (полном) образовании. Спустя 17 лет, уже будучи директором коммерческой фирмы, он решил получить высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете. В июле 2013 года мужчина предъявил аттестат в приемную комиссию. Документ вызвал у комиссии подозрение, и она сообщила об этом в полицию.