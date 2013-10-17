Выиграй билеты на премьеру мультфильма в «Синема Парк DeLUXE»

Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной девушкой — Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников, которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли Джастину полученных знаний для того, чтобы справиться с угрозой, которая нависла над его Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь своей мечты?