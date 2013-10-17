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Выиграй билеты на премьеру мультфильма в «Синема Парк DeLUXE»

17 октября 2013, 14:55
Премьера анимационного фильма «Джастин и рыцари доблести» пройдет в субботу в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». У нескольких счастливчиков будет возможность посетить премьеру мультфильма бесплатно: NashGorod.ru и «Синема Парк DeLUXE» разыгрывают три билета на двоих.
Сюжет
Тюмень

На пять дней раньше российской премьеры пройдет в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» показ анимационного фильма «Джастин и рыцари доблести» (Испания).

О фильме

Действие мультфильма разворачивается в магическом мире, о котором мечтает каждый ребёнок. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий бюрократического характера. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим.

Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной девушкой — Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников, которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли Джастину полученных знаний для того, чтобы справиться с угрозой, которая нависла над его Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь своей мечты?

Конкурс

Ответьте на вопросы о мультфильме «Джастин и рыцари доблести»:

1. Как называется заведение, где работала героиня по имени Талия?

2. Кем на самом деле был дракон, с которым сражался Джастин и как его звали?

3. Как зовут в мультфильме рыцаря-самозванца, и чем он занимался до посвящения себя в этот сан?

Присылайте ответы по электронной почте на адрес: [email protected] с заголовком «Рыцарь». Один билет на двоих достанется первому человеку, который ответит правильно, обладатели еще двух билетов будут определены случайным образом. Ответы принимаются до 10 утра 18 октября. В письме укажите свое имя, ник на сайте и телефон для связи.

Традиционной программы перед премьерным показом в этот раз не будет, показ фильма начнется в 14 часов. Кроме того, получить пригласительный билет на два лица вы сможете, поучаствовав в конкурсе в группе СИНЕМА ПАРК DeLUXE: http://vk.com/tmn_cinemapark!

Часть билетов на предпремьерный показ будет в продаже, и их можно приобрести в кассах кинотеатра или онлайн на сайте cinemapark.ru

СИНЕМА ПАРК DeLUXE, ТРЦ Гудвин, тел. для справок 8-800-7-000-111.

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