Все на субботник!

На субботнике планируется привести в надлежащий вид светофоры, дорожные знаки, тепловые камеры, таксофоны, опоры слаботочных сетей и наружного освещения, которые будут помыты, очищены от листовок, объявлений; отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (скамейки, урны, беседки, детские игровые комплексы); отремонтировать заборы и ограждения; очистить остановочные павильоны; убрать захламленные территории; сгрести траву, листву, подрезать кустарники, удалить поросль; собрать и вывезти мусор.
Для наведения чистоты в городе управы уже проводят ряд мероприятий:
— подготовлены обращения к руководителям предприятий, организаций о проведении субботника, а также объявления для населения (объявлений);
— организован прием заявок от организаций различных форм собственности и групп граждан на участие в выполнении социально значимых работ с определением объемов, времени и места проведения субботника;
— организована бесплатная выдача талонов на прием мусора на полигон по Велижанскому тракту организациям различных организационно-правовых форм;
— оганизовано обеспечение (при необходимости) инвентарем, мешками и перчатками участников субботника.
Кроме того, в субботу управы города будут осуществлять непосредственный контроль за ходом выполнения социально значимых работ, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Отметим, что уже сегодня в городе ведутся активные работы по уборке мусора, на днях субботники состоялись в нескольких городских школах, сегодня бригада убирает мусор в районе улицы Геологоразведчиков.