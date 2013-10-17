nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Все на субботник!

17 октября 2013, 10:01
Общегородской субботник состоится в Тюмени 19 октября. Безусловно, на эти мероприятия бросят все силы управы и администрация города, но к работам приглашаются и жители областного центра.

На субботнике планируется привести в надлежащий вид светофоры, дорожные знаки, тепловые камеры, таксофоны, опоры слаботочных сетей и наружного освещения, которые будут помыты, очищены от листовок, объявлений; отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (скамейки, урны, беседки, детские игровые комплексы); отремонтировать заборы и ограждения; очистить остановочные павильоны; убрать захламленные территории; сгрести траву, листву, подрезать кустарники, удалить поросль; собрать и вывезти мусор.

Для наведения чистоты в городе управы уже проводят ряд мероприятий:

— подготовлены обращения к руководителям предприятий, организаций о проведении субботника, а также объявления для населения (объявлений);

— организован прием заявок от организаций различных форм собственности и групп граждан на участие в выполнении социально значимых работ с определением объемов, времени и места проведения субботника;

— организована бесплатная выдача талонов на прием мусора на полигон по Велижанскому тракту организациям различных организационно-правовых форм;

— оганизовано обеспечение (при необходимости) инвентарем, мешками и перчатками участников субботника.

Кроме того, в субботу управы города будут осуществлять непосредственный контроль за ходом выполнения социально значимых работ, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Отметим, что уже сегодня в городе ведутся активные работы по уборке мусора, на днях субботники состоялись в нескольких городских школах, сегодня бригада убирает мусор в районе улицы Геологоразведчиков.

#Новости#Управа Восточного округа#Управа Ленинского округа#Управа Калининского округа#Субботник#Администрация г.Тюмени#Управа Центрального округа#Уборка улиц#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25