Все на субботник!

На субботнике планируется привести в надлежащий вид светофоры, дорожные знаки, тепловые камеры, таксофоны, опоры слаботочных сетей и наружного освещения, которые будут помыты, очищены от листовок, объявлений; отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (скамейки, урны, беседки, детские игровые комплексы); отремонтировать заборы и ограждения; очистить остановочные павильоны; убрать захламленные территории; сгрести траву, листву, подрезать кустарники, удалить поросль; собрать и вывезти мусор.