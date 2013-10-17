Виновник ДТП заплатит 700 тысяч родителям погибшего

Напомним, 11 марта 2013 года 73-летний житель областного центра, управляя автомобилем УАЗ-315195, на 155 км автодороги Тюмень-Курган нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-21140 под управлением 31-летнего жителя Исетского района. В результате дорожной аварии водитель ВАЗа погиб на месте.
В июне 2013 года приговором Исетского районного суда виновник аварии был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно и на 2 года лишен права управления транспортным средством.
Родители-инвалиды из Исетского района, у которых погибший был единственным сыном, обратились в Калининский районный суд Тюмени с иском о компенсации морального вреда.
Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. Напомним, что согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. В итоге по решению суда виновник ДТП заплатит родителям погибшего 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.