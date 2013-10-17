nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Виновник ДТП заплатит 700 тысяч родителям погибшего

17 октября 2013, 14:01
В марте на 154 километре автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе случилось серьезное ДТП. Накануне суд взыскал с виновника аварии в пользу родителей погибшего 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Напомним, 11 марта 2013 года 73-летний житель областного центра, управляя автомобилем УАЗ-315195, на 155 км автодороги Тюмень-Курган нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-21140 под управлением 31-летнего жителя Исетского района. В результате дорожной аварии водитель ВАЗа погиб на месте.

В июне 2013 года приговором Исетского районного суда виновник аварии был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно и на 2 года лишен права управления транспортным средством.

Родители-инвалиды из Исетского района, у которых погибший был единственным сыном, обратились в Калининский районный суд Тюмени с иском о компенсации морального вреда.

Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. Напомним, что согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. В итоге по решению суда виновник ДТП заплатит родителям погибшего 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

#Новости#Прокуратура г.Тюмени#Компенсация морального вреда#Жертвы ДТП#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25