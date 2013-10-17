Виновник ДТП заплатит 700 тысяч родителям погибшего

Дело было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. Напомним, что согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение. В итоге по решению суда виновник ДТП заплатит родителям погибшего 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.