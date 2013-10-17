В Тюмени вновь состоялся розыгрыш призов от «Русской Ювелирной Сети»

К началу торжества в 11:00 вокруг сцены собралось больше сотни человек — ребятишек и родителей, бабушек и дедушек.
«Дарить праздники детям — наш священный долг, мы должны воспитать в них чувства патриотизма, трудолюбия, уважения к старшим, тяги к знаниям, которые станут опорой во взрослой жизни. Осенью начинается уже десятый год акции, уверен, что в ней примут участие еще больше школьников», — сказал вступительное слово Игорь Ракша, председатель благотворительного фонда «Золотое детство».
Было разыграно множество ценных призов: часы Swatch, Casio, сертификаты на приобретение солнцезащитных очков и сумок, серебряные браслеты и еще много мелких призов.
В детском розыгрыше были разыграны cертификат на очки на сумму 500 рублей, который выиграла Света Рашифу — 17 школа, 5 «А» класс. Наручные часы Swatch получила Даша Забелина. Японские часы Casio достались ученику школы № 25, 7 «В» класса Ифроимову. Сертификат на сумму 1 000 рублей на сувенир получила Анастасия Ефремова — 17 школа, 7 «Б» класс. Сертификат на 500 рублей на покупку солнцезащитных очков выиграла Хохлова Е.А., ученица школы № 30. Настенные часы достались Дарье Михайловой, ученице 68 школы, 3 «В» класса.
Во взрослом розыгрыше победителями стали Патутин В.М.- ему достался сертификат на приобретение солнцезащитных очков, Гузель Маркина — она стала обладательницей сертификата на приобретение сувениров. Супрун А.В. получила настенные и наручные часы, Козлова Н.В. выиграла наручные часы, Роману Ситникову достался сертификат на 1 500 руб. на приобретение сумки, Виктор Козюро получил серебряную цепочку. Счастливым обладателем кольца с бриллиантом стала Мария Алещенко.
Игорь Ракша приглашает всех детей участвовать в акции «Золотая голова — золотые пятерки»! Учитесь хорошо и получайте подарки!