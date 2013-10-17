В Тюмени вновь состоялся розыгрыш призов от «Русской Ювелирной Сети»

«Дарить праздники детям — наш священный долг, мы должны воспитать в них чувства патриотизма, трудолюбия, уважения к старшим, тяги к знаниям, которые станут опорой во взрослой жизни. Осенью начинается уже десятый год акции, уверен, что в ней примут участие еще больше школьников», — сказал вступительное слово Игорь Ракша, председатель благотворительного фонда «Золотое детство».