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В de Pompadour club объединили классическую и электронную музыку

17 октября 2013, 09:28
Неожиданной концепцией удивила тюменцев вечеринка, которая прошла 12 октября в de Pompadour club. Необычный проект «Концерт» соединил несовместимое: балет и инсталляции, классическую музыку и сеты от диджея, строгий прием и легкомысленную вечеринку.
Сюжет
Тюмень

«Концерт» вызвал ажиотаж у тюменцев: несколько сотен билетов разлетелись в считанные дни. Классические мелодии и аккомпанемент электрогитары, традиционный балет и мультимедийные инсталляции на плазменных экранах, строгий светский прием и легкомысленная игра диджея — все это объединилось для создания на «Концерте» незабываемой атмосферы. Эклектичность была и в одежде: многие молодые люди, посетившие вечеринку, надели торжественный пиджак и джинсы.

На входе гостей встречала бабушка-билетерша, давала наказ и выдавала листы с программой мероприятия. В холле гостям подавали игристое вино и легкие закуски, все желающие могли сфотографироваться с музыкальными инструментами и провести время за светской беседой.

Апогеем вечера стало выступление Дениса Хуланхова (фортепиано), Павла Михалева (гитара), Елены Ивченко (скрипка), Ирины Ведерниковой (вокал), диджеев Кирилла Frong’а и Максима Nord’a, в котором смешались классическая и электронная музыка. Специально для этого организаторы привезли в de Pompadour настоящее винтажное фортепиано. Под постоянный аккомпанемент электрогитары и электроскрипки пианист и диджеи сделали то, на что в Тюмени до этого не отваживался никто. Смешение в ночном клубе двух разных стилей произвело ошеломляющее впечатление и было встречено публикой с большим воодушевлением.

Директор школы искусств имени Знаменского, которая консультировала организаторов проекта по подбору музыкантов и звуку, сравнила «Концерт» по стилю с совместным выступлением Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье в Барселоне в 1992 году.

#Новости#Музыка#Вечеринка#Тюмень#Ирина#Культура
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