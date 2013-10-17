В de Pompadour club объединили классическую и электронную музыку

Апогеем вечера стало выступление Дениса Хуланхова (фортепиано), Павла Михалева (гитара), Елены Ивченко (скрипка), Ирины Ведерниковой (вокал), диджеев Кирилла Frong’а и Максима Nord’a, в котором смешались классическая и электронная музыка. Специально для этого организаторы привезли в de Pompadour настоящее винтажное фортепиано. Под постоянный аккомпанемент электрогитары и электроскрипки пианист и диджеи сделали то, на что в Тюмени до этого не отваживался никто. Смешение в ночном клубе двух разных стилей произвело ошеломляющее впечатление и было встречено публикой с большим воодушевлением.