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В аварии у рынка Пригородного пострадали 7 пассажиров маршрутки

17 октября 2013, 16:01
На перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков, в районе рынка Пригородный, столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка № 43. На место аварии приехали пять карет скорой помощи.
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Тюмень

На перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков, в районе рынка Пригородный, сегодня в районе 16 часов столкнулись автомобиль Hyundai и маршрутка № 43. На место аварии приехали пять карет скорой помощи.

По информации очевидцев потом на месте ДТП осталась одна скорая, остальные уехали в сторону второй городской больницы.

Как сообщили NashGorod.ru в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области, в дорожной аварии пострадали 7 человек. Все они — пассажиры маршрутного такси. Особо тяжело пострадала молодая девушка, у нее перелом основания черепа.

По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель микроавтобуса: он нарушил правила проезда перекрестка улиц Пермякова и Энергетиков, из-за чего и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

Информация УГИБДД по Тюменской области отличается от того, что сообщает NashGorod.ru очевидец. Он говорит, что маршрутное такси столкнулось со встречной машиной, когда маршрутка поворачивала по стрелке, а Hyundai пытался проскочить.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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