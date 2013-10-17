Тюменцев ждет выступление выдающегося оркестра

Гидон Кремер — один из самых ярких, выдающихся и востребованных в мире скрипачей современности, музыкант интеллектуального, экспериментаторского склада; с ранних лет тяготеет к исполнению современной музыки и сотрудничеству с композиторами своей эпохи. Он стал первым исполнителем ряда произведений Софьи Губайдулиной, Эдисона Денисова, Гии Канчели, Альфреда Шнитке и других, ему посвящены многие произведения современных композиторов. Даже среди звезд мирового уровня Гидон Кремер занимает особое место, удивительным образом сочетая открытость ко всяческим новым веяниям и смелым экспериментам с той абсолютной погруженностью в профессию, которая не совместима с какими бы то ни было компромиссами, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.