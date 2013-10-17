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Тюменцев ждет выступление выдающегося оркестра

17 октября 2013, 13:33
Российский национальный оркестр, входящий в двадцатку лучших оркестров мира (по версии самого авторитетного в Европе журнала о музыке Gramophone), 29 октября сыграет в Тюменской филармонии. Его художественным руководителем и главным режиссером является Михаил Плетнев, солировать на концерте будет Гидон Кремер (скрипка).
Сюжет
Тюмень

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Российский национальный оркестр (РНО) был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. За свою двадцатилетнюю историю коллектив обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков.

Оркестр сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями: Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Дмитирем Хворостовским, Мстиславом Ростроповичем, Гидоном Кремером, Вадимом Репиным, Максимом Венгеровым, Евгением Кисиным и многими другими. РНО записал и выпустил более шестидесяти альбомов, из которых многие работы получили международные награды. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории российских симфонических коллективов, получившим самую престижную музыкальную награду — премию Grammy.

О весомом вкладе РНО и маэстро Михаила Плетнева в современную российскую культуру свидетельствует тот факт, что оркестр первым среди негосударственных коллективов получил грант Правительства Российской Федерации. В 2009 году решением Министерства культуры РФ Российскому национальному оркестру году был присвоен статус учреждения культуры федерального значения.

Гидон Кремер — один из самых ярких, выдающихся и востребованных в мире скрипачей современности, музыкант интеллектуального, экспериментаторского склада; с ранних лет тяготеет к исполнению современной музыки и сотрудничеству с композиторами своей эпохи. Он стал первым исполнителем ряда произведений Софьи Губайдулиной, Эдисона Денисова, Гии Канчели, Альфреда Шнитке и других, ему посвящены многие произведения современных композиторов. Даже среди звезд мирового уровня Гидон Кремер занимает особое место, удивительным образом сочетая открытость ко всяческим новым веяниям и смелым экспериментам с той абсолютной погруженностью в профессию, которая не совместима с какими бы то ни было компромиссами, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

В программе концерта:

— Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром

— С. Рахманинов. Симфония № 2.

Стоимость билетов: 1000 — 3000 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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