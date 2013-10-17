Тюмень станет хозяйкой чемпионата Европы по биатлону 2016 года

«Исполком IBU поддержал это предложение, поскольку оно поднимает статус и ставит летний чемпионат мира в один ряд с зимними соревнованиями, — пояснил Biathlonrus.com работавший на исполкоме в Леоганге первый вице-президент IBU Сергей Кущенко. — В предстоящем олимпийском цикле IBU готов менять стратегию развития летнего биатлона. Международным летним соревнованиям, таким как чемпионат мира, будет уделяться значительно больше внимания. Увеличение призовых на чемпионате мира по летнему биатлону до уровня этапов Кубка мира — один из эффективных плановых шагов IBU в этом направлении. Внимательнее проработаны сроки летнего чемпионата мира — для удобства атлетов их перенесли на третью декаду августа. На идею поднять статус летнего мира работает и выбор места проведения. Оргкомитет „Тюмени 2014“ готов и уже серьезно многое делает в рамках новой стратегии IBU. Как заметили мои коллеги по Исполкому, в Тюмени хоть сейчас проводи Олимпиаду!»