Тюмень станет хозяйкой чемпионата Европы по биатлону 2016 года

Планируется, что соревнования пройдут в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 17 по 25 февраля 2016 года, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
На заседании исполкома было принято еще одно решение, касающееся Тюмень: определены даты проведения чемпионата мира по летнему биатлону 2014 года. Он пройдет в «Жемчужине Сибири» с 18 по 24 августа. В программу летнего чемпионата мира-2014 войдут смешанная эстафета, спринт и гонка преследования. Также Международный союз биатлонистов принял предложение российской стороны об увеличении призовых на летнем чемпионате мира-2014 до уровня призовых на этапах Кубка мира по биатлону.
«Исполком IBU поддержал это предложение, поскольку оно поднимает статус и ставит летний чемпионат мира в один ряд с зимними соревнованиями, — пояснил Biathlonrus.com работавший на исполкоме в Леоганге первый вице-президент IBU Сергей Кущенко. — В предстоящем олимпийском цикле IBU готов менять стратегию развития летнего биатлона. Международным летним соревнованиям, таким как чемпионат мира, будет уделяться значительно больше внимания. Увеличение призовых на чемпионате мира по летнему биатлону до уровня этапов Кубка мира — один из эффективных плановых шагов IBU в этом направлении. Внимательнее проработаны сроки летнего чемпионата мира — для удобства атлетов их перенесли на третью декаду августа. На идею поднять статус летнего мира работает и выбор места проведения. Оргкомитет „Тюмени 2014“ готов и уже серьезно многое делает в рамках новой стратегии IBU. Как заметили мои коллеги по Исполкому, в Тюмени хоть сейчас проводи Олимпиаду!»
Отметим, что Тюмень уже имеет опыт проведения международных соревнований. В 2012 и 2013 годах иностранные биатлонисты выступали на «Жемчужине Сибири» в рамках соревнований на приз Губернатора Тюменской области. Однако предстоящие летний чемпионат мира-2014 и зимний чемпионат Европы-2016 станут крупнейшими биатлонными событиями за всю историю проведения соревнований в Тюмени.