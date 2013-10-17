Шел пьяный домой, пытался угнать две машины

В ночь на 16 октября 24-летний мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии. Во дворе по улице Д. Бедного он обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2107». Пользуясь тем, что на улице никого не было, мужчина взломал замок и проник в салон чужой машины. Однако завести авто злоумышленнику не удалось. По той же схеме правонарушитель проник в салон другого автомобиля, который стоял неподалеку. Замкнув провода, мужчина завел транспортное средство и поспешил скрыться. Он отъехал на несколько метров и, не справившись с управлением, бросил угнанный автомобиль на обочине, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
На этом выпивоха не успокоился. Повредив окно еще одного автомобиля, мужчина проник в салон и похитил все ценное имущество, которое там находилось: автомагнитолу, радар-детектор и видеорегистратор.
О совершенных в ночи преступлениях хозяева автомобилей сообщили в полицию. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки у его друзей. Похищенное имущество он тщательно спрятал в чужой квартире, однако полицейские обнаружили все украденные вещи и изъяли их. В дальнейшем они будут возвращены законным владельцам.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 166 ч. 3 ст. 30 УК РФ (Попытка угона), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). В настоящее время в отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу согласно ст. 91 УПК РФ.