Шел пьяный домой, пытался угнать две машины

В ночь на 16 октября 24-летний мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии. Во дворе по улице Д. Бедного он обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2107». Пользуясь тем, что на улице никого не было, мужчина взломал замок и проник в салон чужой машины. Однако завести авто злоумышленнику не удалось. По той же схеме правонарушитель проник в салон другого автомобиля, который стоял неподалеку. Замкнув провода, мужчина завел транспортное средство и поспешил скрыться. Он отъехал на несколько метров и, не справившись с управлением, бросил угнанный автомобиль на обочине, сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.