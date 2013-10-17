Самый любимый детьми доктор работает в больнице № 7

«Это действительно настоящие детские доктора. Среди 17 врачей есть те, которые не один десяток лет работают на педиатрических участках, есть и молодые врачи, которые трудятся только один-два года. И, несомненно, для каждого доктора признание семей маленьких пациентов помогает влить силы в их рабочий ритм жизни и сохранить здоровье», — отметила главный педиатр города Тюмени Надежда Казакевич.