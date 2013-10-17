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Самый любимый детьми доктор работает в больнице № 7

17 октября 2013, 17:26
В Тюмени подвели итог городского конкурса «Мой любимый детский доктор — 2013». В минувший вторник на церемонии награждения назвали имена 17 детских врачей, которые набрали наибольшее количество рисунков-голосов от своих маленьких пациентов и их родителей.

В Тюмени подвели итог городского конкурса «Мой любимый детский доктор — 2013». В минувший вторник на церемонии награждения назвали имена 17 детских врачей, которые набрали наибольшее количество рисунков-голосов от своих маленьких пациентов и их родителей.

«Это действительно настоящие детские доктора. Среди 17 врачей есть те, которые не один десяток лет работают на педиатрических участках, есть и молодые врачи, которые трудятся только один-два года. И, несомненно, для каждого доктора признание семей маленьких пациентов помогает влить силы в их рабочий ритм жизни и сохранить здоровье», — отметила главный педиатр города Тюмени Надежда Казакевич.

Вместе с докторами специальные дипломы и подарки получили 35 юных художников. На конкурс также были представлены и семейные творческие работы бабушек, дедушек, родителей и их малышей.

Всего в экспертную комиссию конкурса поступило более 400 рисунков от юных художников. Наибольшее число рисунков поступило из детской поликлиники областной клинической больницы № 2, детской городской поликлиники № 1, поликлиник № № 7, 12, 13 и 14.

Самым-самым любимым врачом, по итогам конкурса, оказалась Мария Афонина, участковый врач педиатр городской поликлиники № 7. Также множество рисунков от благодарных пациентов Марина Пахарченко, участковый врач педиатр детской поликлиники областной клинической больницы № 2 и Татьяна Михайловна Штуккерт, участковый врач педиатр городской поликлиники № 14.

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