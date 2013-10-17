Полиция откопала «клад»: куча фальшивок в бутылке из-под сока

«В результате реализации оперативной информации сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области установлены лица, причастные к сбыту фальшивых денежных знаков. Ими оказались 21-летний и 28-летний жители Ханты-Мансийского автономного округа, недавно переехавшие в Тюмень. Вечером 15 октября в ходе объявленного плана „Перехват“ автомобиль подозреваемых был остановлен экипажем ДПС, и во время проверки документов злоумышленники задержаны оперативниками», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.