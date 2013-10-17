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Полиция откопала «клад»: куча фальшивок в бутылке из-под сока

17 октября 2013, 12:36
Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые заполонили Тюмень поддельными купюрами. Напомним, в последние пару дней из разных районов города поступали сведения о фальшивых банкнотах достоинством в 5 тысяч рублей. Только за одни сутки полицейские изъяли более 20 подделок.
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Тюмень

Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые заполонили Тюмень поддельными купюрами. Напомним, в последние пару дней из разных районов города поступали сведения о фальшивых банкнотах достоинством в 5 тысяч рублей. Только за одни сутки полицейские изъяли более 20 подделок.

«В результате реализации оперативной информации сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области установлены лица, причастные к сбыту фальшивых денежных знаков. Ими оказались 21-летний и 28-летний жители Ханты-Мансийского автономного округа, недавно переехавшие в Тюмень. Вечером 15 октября в ходе объявленного плана „Перехват“ автомобиль подозреваемых был остановлен экипажем ДПС, и во время проверки документов злоумышленники задержаны оперативниками», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В ходе допроса один из задержанных дал признательные показания, рассказав полицейским о тайнике, в котором хранятся фальшивки. Накануне, 16 октября, из тайника изъяты поддельные купюры на общую сумму более 280 тысяч рублей.

В настоящее время по факту незаконного сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Следователями решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео пресс-службы УМВД по Тюменской области

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