Подростки стали меньше пить, но пугать попытками суицида продолжают

В ходе проверок из неблагополучных семей было изъято четырнадцать подростков и восемь маленьких детей, которые требовали к себе особого внимания. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не могли допустить, чтобы дети оставались у своих родителей в ненадлежащих условиях, и поместили их в приюты.
Тем не менее заместитель начальника подразделения Алина Князева отметила, что нахождение ребёнка в неблагополучной семье ещё не означает, что рано или поздно он сам начнет, например, заниматься воровством: «Что касается краж, то я не могу сказать, что большинство из них совершаются детьми из неблагополучных семей. К примеру, кофточки из магазинов часто крадут дети, у которых в кармане есть деньги, и они делают это просто „на слабо“».
Что касается выявления случаев, когда несовершеннолетним продают алкогольную продукцию, то здесь сотрудникам УМВД часто помогают анонимные звонки граждан, которые сообщают, что в каком-либо конкретном магазине тот или иной продавец систематически отпускает алкогольную продукцию подросткам. По словам Алины Князевой, результатом проверок стало явное снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Также снизилось количество случаев выявление подростков, которые потребляют наркотические вещества. Причем в большинстве случаев это потребление носило одноразовый характер, а не системный.
Подростки (чаще представительницы прекрасного пола) продолжают совершать попытки суицида. В большинстве случаев это оказывается банальным привлечением внимания. После расследования некоторых инцидентов и вовсе выясняется, что инспекторы по делам несовершеннолетних имеют дело с несчастными случаями, когда дети и подростки ошибочно приняли не то лекарственное средство или перепутали дозировку.
Недавно в тюменских СМИ появилась информация о необычном инциденте, когда экстренной службе пришлось снимать с козырька дома маленькую девочку. Алина Князева рассказала некоторые подробности этого странного случая: «Воспитанием девочки занимается одна мать. Семья благополучная, мама нормальная, всё необходимое для жизни есть.
Вечером она уложила свою дочь спать, а сама вышла на улицу, чтобы пообщаться с мужчиной — домой-то не будет его приводить. Девочка проснулась и захотела найти маму. Вместо двери вышла в окно».
Виталий Беспалов