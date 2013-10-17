Подростки стали меньше пить, но пугать попытками суицида продолжают

Тем не менее заместитель начальника подразделения Алина Князева отметила, что нахождение ребёнка в неблагополучной семье ещё не означает, что рано или поздно он сам начнет, например, заниматься воровством: «Что касается краж, то я не могу сказать, что большинство из них совершаются детьми из неблагополучных семей. К примеру, кофточки из магазинов часто крадут дети, у которых в кармане есть деньги, и они делают это просто „на слабо“».