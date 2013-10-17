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Подростки стали меньше пить, но пугать попытками суицида продолжают

17 октября 2013, 23:35
Минувшим летом подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тюмени провело масштабную операцию «Подросток», в ходе которой состоялся целый ряд различных мероприятий. С момента окончания последнего из них прошло уже более месяца и настало время подведения итогов.

В ходе проверок из неблагополучных семей было изъято четырнадцать подростков и восемь маленьких детей, которые требовали к себе особого внимания. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не могли допустить, чтобы дети оставались у своих родителей в ненадлежащих условиях, и поместили их в приюты.

Тем не менее заместитель начальника подразделения Алина Князева отметила, что нахождение ребёнка в неблагополучной семье ещё не означает, что рано или поздно он сам начнет, например, заниматься воровством: «Что касается краж, то я не могу сказать, что большинство из них совершаются детьми из неблагополучных семей. К примеру, кофточки из магазинов часто крадут дети, у которых в кармане есть деньги, и они делают это просто „на слабо“».

Что касается выявления случаев, когда несовершеннолетним продают алкогольную продукцию, то здесь сотрудникам УМВД часто помогают анонимные звонки граждан, которые сообщают, что в каком-либо конкретном магазине тот или иной продавец систематически отпускает алкогольную продукцию подросткам. По словам Алины Князевой, результатом проверок стало явное снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Также снизилось количество случаев выявление подростков, которые потребляют наркотические вещества. Причем в большинстве случаев это потребление носило одноразовый характер, а не системный.

Подростки (чаще представительницы прекрасного пола) продолжают совершать попытки суицида. В большинстве случаев это оказывается банальным привлечением внимания. После расследования некоторых инцидентов и вовсе выясняется, что инспекторы по делам несовершеннолетних имеют дело с несчастными случаями, когда дети и подростки ошибочно приняли не то лекарственное средство или перепутали дозировку.

Недавно в тюменских СМИ появилась информация о необычном инциденте, когда экстренной службе пришлось снимать с козырька дома маленькую девочку. Алина Князева рассказала некоторые подробности этого странного случая: «Воспитанием девочки занимается одна мать. Семья благополучная, мама нормальная, всё необходимое для жизни есть.

Вечером она уложила свою дочь спать, а сама вышла на улицу, чтобы пообщаться с мужчиной — домой-то не будет его приводить. Девочка проснулась и захотела найти маму. Вместо двери вышла в окно».

Виталий Беспалов

#Новости#Подростки#УМВД России по г. Тюмени#Дарья#Общество
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