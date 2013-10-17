По факту «Беспредела на дороге» возбуждено уголовное дело

«Полицией установлены личности потерпевшего — это 31-летний житель Тюмени, а также двух нападавших — это мужчины в возрасте 28 и 30 лет. При этом один из мужчин (в возрасте 28 лет) ранее уже был замечен в хамском поведении на дороге. В августе он обругал нецензурной бранью женщину-водителя. Прокуратура округа возбудила административное дело по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Материалы дела переданы в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.