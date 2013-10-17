По факту «Беспредела на дороге» возбуждено уголовное дело

Видеороликом «Беспредел на дороге», в котором запечатлены разборки на одной из дорог Тюмени, заинтересовались правоохранительные органы. По указанию прокуратуры накануне, 16 октября, полицией возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений). Установлены личности участников конфликта.
Напомним, ролик под названием «Беспредел в Тюмени» на днях был выложен на видеохостинге от лица пользователя RUSDTP со ссылкой на одноименный интернет-портал. На самом сайте «Русские дороги» отмечается, что видео разборок на дороге прислала на конкурс записей с видеорегистратора некая Юлия.
«Происшествие произошло в Тюмени. Снято из машины скорой помощи. Конфликт начался задолго до драки. Белый „Форд Фокус“ чем-то „задел“ черную „Тойоту“. Пассажир „Фокуса“ видимо за словом в карман не полез, и завязалась словесная перепалка, которая не попала в кадр. Все продолжилось, а точнее, началось на следующем светофоре. „Тойота“ перекрыла движение „Форду“. Из нее вышли несколько человек и начали избивать пассажира „Фокуса“…», — говорится в описании ситуации.
В конфликт вмешались свидетели — водители и пассажиры стоящих рядом машин. Они утихомирили задир из «Тойоты», после чего те вернулись в свою машину и уехали.
«Полицией установлены личности потерпевшего — это 31-летний житель Тюмени, а также двух нападавших — это мужчины в возрасте 28 и 30 лет. При этом один из мужчин (в возрасте 28 лет) ранее уже был замечен в хамском поведении на дороге. В августе он обругал нецензурной бранью женщину-водителя. Прокуратура округа возбудила административное дело по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Материалы дела переданы в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, вызвавшего большой общественный резонанс. Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени.
Отметим, что санкция п. «а» ч.2 ст. 116 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.