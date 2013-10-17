Один преступник, две жертвы. Почему убили Олесю Звереву?

Новость о том, что Олеся Зверева найдена убитой, взбудоражила Тюмень. Девушку неделю искали сотрудники полиции и добровольцы, а ее тело все это время лежало на пустыре за шиномонтажной мастерской. Еще дольше — более трех лет — в той же земле пробыл труп еще одной тюменки. Две незнакомые девушки стали жертвами одного убийцы.
Марат родился в Вагайском районе, но последние несколько лет работал в Тюмени на шиномонтажной мастерской, расположенной в конце улицы 50 лет Октября. Жил там же, в небольшой комнатушке. Как получилось, что 26-летний парень стал убийцей-рецидивистом?
Марат К.
Фамилия первой задушенной Маратом девушки пока официально не называется следствием, но практически нет сомнений, что это Ирина Ц., пропавшая без вести зимой 2010 года. Для подтверждения личности не хватает лишь результатов генетической экспертизы. Молодой человек не только признался в убийстве девушки, с которой его связывали близкие отношения, но и показал место, где спрятал тело. Накануне тюменские журналисты поучаствовали в следственном эксперименте, в ходе которого Марат рассказал и показал на манекене, как он лишил жизни свою первую жертву.
Ирина приехала к Марату в шиномонтажку поздней февральской ночью. Молодые люди раньше встречались, но на тот момент девушка жила с другим мужчиной. По словам Марата, ему не понравилось, что Ирина расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Нужно уточнить, что и Ирина, и Марат были пьяны, возник конфликт.
«Я нанес ей пощечину, — говорит Марат, показывая, как он это сделал на манекене. — Она присела. Потом дал еще пару пощечин, начал душить. Смутно помню».
Через некоторое время девушка перестала подавать признаки жизни. Парень решил избавиться от тела, спрятал его в мешок и унес на пустырь за шиномонтажкой, где сбросил в небольшой овраг и засыпал снегом и строительным мусором.
Место преступления на карте Nashgorod.ru и в «Яндекс. Панорамы»
Марат говорит, что, протрезвев, осознал, что натворил. Но в полицию молодой человек не пошел. А спустя три года прятал на том же пустыре тело другой девушки — Олеси Зверевой.
Олеся Зверева
20 сентября 2013 года в квартире, где жили Олеся и ее молодой человек, собралась веселая компания — обмывали только что купленный мотоцикл. Постепенно гости разошлись, остались хозяева квартиры и два их знакомых. Одним из них был Марат. Олеся легла спать — утром ей нужно было идти на работу, а мужчины пошли продолжать выпивать на ту самую шиномонтажку в конце улицы 50 лет Октября. Через некоторое время, когда сожитель Олеси и приятель уснули, Марат вытащил ключ из кармана своего знакомого и пошел в его квартиру.
«Хотел с ней сексом заняться, пока она пьяная. Мало ли, вдруг что срастется, — говорит Марат журналистам и делится жизненным опытом в ответ на вопрос „Порядочно ли приставать к девушке друга?“. — Многие, когда подружка надоедает, передают номер аськи или номер телефона друзьям. Человек, якобы, с ней знакомится».
Но тут был другой случай. Марат открыл дверь в квартиру, Олеся не спала. Молодой человек выбежал из квартиры, спустился на первый этаж. Девушка вышла за ним в подъезд и спросила, где ее сожитель. Марат сказал, что тот в шиномонтажке. На вопрос «А ты зачем пришел?» он честно признался в своих намерениях и был отвергнут. Олеся сказала, что обо всем расскажет своему молодому человеку, и пошла в шиномонтажку. Марат пошел наперерез и поджидал Звереву неподалеку от места работы. Возник конфликт, и Марат задушил девушку. Тело он спрятал под картонками, а спустя сутки закопал на том же пустыре, где была похоронена Ирина Ц.
«На момент возбуждения уголовного дела было несколько версий. Первая — то, что Олеся просто не хочет раскрывать свое местонахождение. Вторая — то, что преступление в ее отношении совершил сожитель. Третья — о причастности к преступлению кого-то из круга знакомых сожителя. Все версии отрабатывались, лица были проверены следственно-оперативным путем, проводились психологические исследования. Марат изначально был допрошен как свидетель и говорил о том, что не знает, где Олеся, но потом написал явку с повинной и признался в совершении убийства. Он показал, где спрятал тело девушки», — рассказал старший следователь Следственного отдела по Ленинскому округу СУ СК РФ по Тюменской области Мурат Ахметов.
На пустыре были найдены останки Олеси Зверевой, а позднее и то, что осталось от тела первой жертвы Марата…
Ему можно было бы дать прозвище — как у американских серийных убийц. «Душитель с шиномонтажки», например, или еще какое-нибудь. У журналистов богатая фантазия. Но если у преступника появляется прозвище, он остается в памяти людей надолго. Достоин ли этого Марат? Будут ли тюменцы вспоминать парня с шиномонтажки, который на пьяную голову убил двух девушек, или забудут после оглашения приговора? Ответ на этот вопрос даст время. Но Олеся Зверева останется в памяти не только близких ей людей, но и тех, кто помогал ее искать, переживая за судьбу девушки. Останется навсегда молодой.
Видео Евгения Котова