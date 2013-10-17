Один преступник, две жертвы. Почему убили Олесю Звереву?

Но тут был другой случай. Марат открыл дверь в квартиру, Олеся не спала. Молодой человек выбежал из квартиры, спустился на первый этаж. Девушка вышла за ним в подъезд и спросила, где ее сожитель. Марат сказал, что тот в шиномонтажке. На вопрос «А ты зачем пришел?» он честно признался в своих намерениях и был отвергнут. Олеся сказала, что обо всем расскажет своему молодому человеку, и пошла в шиномонтажку. Марат пошел наперерез и поджидал Звереву неподалеку от места работы. Возник конфликт, и Марат задушил девушку. Тело он спрятал под картонками, а спустя сутки закопал на том же пустыре, где была похоронена Ирина Ц.