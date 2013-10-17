Очередей в детсады у нас нет. Почти

По информации Минобрнауки России, по состоянию на 1 сентября 2013 года дошкольное образование в различных формах получают 5,5 млн. детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очерёдность в указанной возрастной категории составляет 495 тыс. детей. При этом очередь в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет отсутствует в пяти субъектах РФ, в том числе в Тюменской области.