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Очередей в детсады у нас нет. Почти

17 октября 2013, 10:21
Совещание по модернизации региональных систем дошкольного образования провел накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев. В видеоконференции приняли участие представители всех регионов, в том числе губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

По информации Минобрнауки России, по состоянию на 1 сентября 2013 года дошкольное образование в различных формах получают 5,5 млн. детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очерёдность в указанной возрастной категории составляет 495 тыс. детей. При этом очередь в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет отсутствует в пяти субъектах РФ, в том числе в Тюменской области.

Дошкольным образованием в регионе охвачены 73,9 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет (100% от количества проживающих, которыми востребованы данные услуги) и 14,6 тыс. детей в возрасте от 1 до 3 лет (79% от количества проживающих, которыми востребованы данные услуги).

С начала года введено 1900 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, до конца года планируется открыть еще 1600, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области

#Новости#Детские сады#Дарья#Общество
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