На Московском тракте столкнулись 5 автомобилей

Около 10-ти часов утра в областном центре на Московском тракте напротив дома № 120 столкнулись сразу 5 автомобилей. Происшествие, по предварительным данным, спровоцировал водитель автомобиля Mitsubishi L200, нарушивший правила обгона, вследствие чего его пикап столкнулся с автомобилями Kia Carens, «Соболь», «Лада Калина» и Kia Bongo. В результате происшествия травмы головы получили 46-летний водитель Kia и 58-летний водитель «Соболя».
Нарушение правил очередности проезда перекрестка стало причиной еще двух происшествий в Тюмени, в которых пострадали 5 человек.
Так, ночью на пересечении улиц Максима Горького и Малыгина столкнулись Toyota Corolla и Mazda Demio. От удара «Мазду» отбросило на автомобиль Peugeot 308. В результате происшествия травмы шеи получили 19-летние водитель и пассажир Mazda.
Около 5-ти часов вечера на улице Авторемонтной столкнулись две «Лады»: «Нива» и 14-й модели. Различные травмы получили 31-летний водитель «14-й» и его 29-летняя пассажирка, и 56-летний водитель «Нивы», который, по предварительным данным и нарушил правила проезда перекрестка.
В Абатском районе на 45-м километре автодороги Ишим — Маслянка — Абатское съехала в кювет и перевернулась малолитражка «Ока». Управлявший ей 62-летний мужчина получил черепно-мозговую травму. Водительское удостоверение пожилой водитель получил всего 10 дней назад.
В Заводоуковске на пересечении улиц Механической и Полугорной столкнулись мотороллер и автомобиль «Дэу Нексия». 22-летний молодой человек, ехавший на мотороллере, по предварительным данным, не предоставил автомобилю преимущество на перекрестке, в результате чего получил черепно-мозговую травму и перелом голени. Водительского удостоверения водитель мотороллера не имеет.
Добавим, что личность велосипедиста, погибшего вчера в дорожно-транспортном происшествии в областном центре, установлена. Автомобиль «Газель» на улице 50 лет ВЛКСМ сбил 40-летнего мужчину, имя которого пресс-служба областной ГИБДД не называет.