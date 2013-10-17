На Московском тракте столкнулись 5 автомобилей

В Заводоуковске на пересечении улиц Механической и Полугорной столкнулись мотороллер и автомобиль «Дэу Нексия». 22-летний молодой человек, ехавший на мотороллере, по предварительным данным, не предоставил автомобилю преимущество на перекрестке, в результате чего получил черепно-мозговую травму и перелом голени. Водительского удостоверения водитель мотороллера не имеет.