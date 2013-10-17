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«Летучая мышь»: музыкально-танцевальный праздник

17 октября 2013, 10:59
Самую известную оперетту «Летучая мышь» представит 23 октября в Тюменском драмтеатре «Санкт-Петербургский театр оперетты», начало в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

«Летучая мышь» — великолепное творение Иоганна Штрауса-младшего и одна из самых изумительных оперетт. Со времени премьеры, которая состоялась в 1874 году, «Летучая мышь» не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты.

Очарование ее мелодий, их танцевальность пленяют, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили.

Музыку этой оперетты отличает особая атмосфера радости, предвкушения праздника, ожидания новых эмоций… Штраус в ней воспевает знакомые каждому человеку идеалы — тепло семейного очага, преданную любовь, чистоту помыслов и душевный покой. Ненавязчивая и легко запоминающаяся музыка дарит зрителю веру в настоящую любовь, подлинную красоту и истинное счастье, к которым стремится сердце и разум каждого из нас.

Сюжет «Летучей мыши»

«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой — в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра.

Продолжительность: 2 часа 35 минут в 2-х актах.

Рекомендации по возрасту: старше 6 лет.

Цена билетов: 600–2400 руб.

Продажа билетов:

— Драматический театр, тел. 40-98-33

— Филармония, тел. 68-77-77

— ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06

— Online-продажа: kassy.ru

— Коллективные заявки (от 5 билетов), тел. 610–625 (доставка в подарок).

#Новости#Тюмень#Оперетта#Ирина#Культура
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