«Летучая мышь»: музыкально-танцевальный праздник

«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой — в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра.