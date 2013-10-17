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6-летний мальчик погиб, выпав из окна

17 октября 2013, 16:56
В Тюмени 6-летний мальчик погиб, выпав из окна. По факту происшествия проводят проверку следователи.
Сюжет
Дети

Трагедия случилась сегодня, 17 октября, на улице Амурской. 6-летний мальчик был оставлен мамой без присмотра. По предварительным данным, ребенок сам открыл окно и выпал из него. От полученных повреждений малыш скончался на месте происшествия.

«Будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям или бездействию матери погибшего мальчика. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Отметим, что за день до этого подобная трагедия могла случиться в другой части Тюмени. 6-летняя девочка, которую мама уложила спать и оставила одну в квартире, вылезла через окно на козырек здания. К счастью, ребенка заметил проходящий мимо дома мужчина. Он вызвал полицию и разговаривал с девочкой до приезда экстренных служб.

#Новости#Несчастный случай#Дети#Тюмень#Таня#Происшествия
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