6-летний мальчик погиб, выпав из окна

Отметим, что за день до этого подобная трагедия могла случиться в другой части Тюмени. 6-летняя девочка, которую мама уложила спать и оставила одну в квартире, вылезла через окно на козырек здания. К счастью, ребенка заметил проходящий мимо дома мужчина. Он вызвал полицию и разговаривал с девочкой до приезда экстренных служб.