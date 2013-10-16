За билетами на матч «Тюмень-Зенит» выстроилась очередь

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ФК «Тюмень», очередь начала формироваться несколько часов назад — около полудня. Сейчас в ней, по неточным подсчетам, несколько десятков любителей футбола. Это немало, учитывая, что большинство желающих попасть на игру пойдут покупать билет после окончания рабочего дня. В продажу поступило порядка 10 тысяч билетов, но в пресс-службе тюменского футбольного клуба не исключают, что их раскупят за пару дней.
Отметим, что стоимость билетов невелика для такого важного и интересного матча. Самые дорогие билеты — по 250 рублей — на Восточную трибуну. Билет на 7–12 сектор Западной трибуны стоит 200 рублей, на 3–5 и 13–14 сектора — 100 рублей. Для учащихся спортивных школ, ветеранов и пенсионеров вход бесплатный: для таких зрителей предусмотрены места в 6секторе Западной трибуны. В пресс-службе ФК «Тюмень» также сообщили, что действительными будут считаться пропуска на трибуну ВИП-2 и абонементы, приобретенные перед сезоном, с указанными местами. Абонементы на сектор F Восточной трибуны на матч с «Зенитом» будут считаться недействительными.
Кассы стадиона работают в будни «Геолог» с 16.00 до 20.00, в выходные — с 12.00 до 16.00. 29 октября билеты, если они еще останутся, можно будет приобрести с 12.00 до 16.00, а в день матча, 30 октября, — с 12.00 до начала второго тайма. 22 октября, в день матча «Тюмени» с клубом «Лада-Тольятти», билеты на игру с «Зенитом» продаваться не будут.
Напомним, что ФК «Тюмень» и питерский «Зенит» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка России. Матч состоится 30 октября на стадионе «Геолог». Начало встречи — в 20.00 по местному времени. Те болельщики, которые не смогут попасть на стадион, смогут посмотреть матч по телевизору — игру покажет в прямом эфире телеканал «Россия-2».