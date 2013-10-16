За билетами на матч «Тюмень-Зенит» выстроилась очередь

Кассы стадиона работают в будни «Геолог» с 16.00 до 20.00, в выходные — с 12.00 до 16.00. 29 октября билеты, если они еще останутся, можно будет приобрести с 12.00 до 16.00, а в день матча, 30 октября, — с 12.00 до начала второго тайма. 22 октября, в день матча «Тюмени» с клубом «Лада-Тольятти», билеты на игру с «Зенитом» продаваться не будут.