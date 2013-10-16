nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За билетами на матч «Тюмень-Зенит» выстроилась очередь

16 октября 2013, 15:26
Сегодня, 16 октября, стартовала продажа билетов на матч между ФК «Тюмень» и питерским «Зенитом». Тем, кто хочет лично присутствовать на игре, стоит поторопиться. Прямо сейчас десятки тюменцев, несмотря на прохладную погоду, стоят в очереди у касс стадиона «Геолог».
Сюжет
Тюмень

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ФК «Тюмень», очередь начала формироваться несколько часов назад — около полудня. Сейчас в ней, по неточным подсчетам, несколько десятков любителей футбола. Это немало, учитывая, что большинство желающих попасть на игру пойдут покупать билет после окончания рабочего дня. В продажу поступило порядка 10 тысяч билетов, но в пресс-службе тюменского футбольного клуба не исключают, что их раскупят за пару дней.

Отметим, что стоимость билетов невелика для такого важного и интересного матча. Самые дорогие билеты — по 250 рублей — на Восточную трибуну. Билет на 7–12 сектор Западной трибуны стоит 200 рублей, на 3–5 и 13–14 сектора — 100 рублей. Для учащихся спортивных школ, ветеранов и пенсионеров вход бесплатный: для таких зрителей предусмотрены места в 6секторе Западной трибуны. В пресс-службе ФК «Тюмень» также сообщили, что действительными будут считаться пропуска на трибуну ВИП-2 и абонементы, приобретенные перед сезоном, с указанными местами. Абонементы на сектор F Восточной трибуны на матч с «Зенитом» будут считаться недействительными.

Кассы стадиона работают в будни «Геолог» с 16.00 до 20.00, в выходные — с 12.00 до 16.00. 29 октября билеты, если они еще останутся, можно будет приобрести с 12.00 до 16.00, а в день матча, 30 октября, — с 12.00 до начала второго тайма. 22 октября, в день матча «Тюмени» с клубом «Лада-Тольятти», билеты на игру с «Зенитом» продаваться не будут.

Напомним, что ФК «Тюмень» и питерский «Зенит» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка России. Матч состоится 30 октября на стадионе «Геолог». Начало встречи — в 20.00 по местному времени. Те болельщики, которые не смогут попасть на стадион, смогут посмотреть матч по телевизору — игру покажет в прямом эфире телеканал «Россия-2».

#Новости#Тюмень#ФК Тюмень#Футбол#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25