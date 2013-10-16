В Тюмени прошел первый SportUP weekend

«SportUP weekend — очень понятный и нужный формат отдыха для тех, кто много работает и любит активный образ жизни. Цели проекта просты — больше общения, больше связей и никакой коммерции и политики. Раз в месяц мы будем выбирать даты, один вид спорта и приглашать на соревнования руководителей высшего и среднего звена предприятий города и органов власти. Объединяющая идея — здоровый образ жизни и саморазвитие. Основной костяк участников — молодые предприниматели, хотя, например, на настольный теннис 12 октября заявились даже сотрудники компании „Стеклотех“.