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В Тюмени прошел первый SportUP weekend

16 октября 2013, 08:50
В минувшую субботу, 12 октября, представители бизнеса, власти и общественных организаций поучаствовали в турнире по настольному теннису SportUP. Победителем стал представитель компании «ПромТехнологии», вырвавший в финале победу у сотрудника департамента информатизации Тюменской области.
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Тюмень

Организатором спортивной субботы стало Тюменское региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России.

Турнир стал первым, но далеко не последним мероприятием в рамках нового проекта под названием SportUP weekend. О его сути и планах рассказывает председатель Тюменского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России и автор инициативы Илья Пискулин:

«SportUP weekend — очень понятный и нужный формат отдыха для тех, кто много работает и любит активный образ жизни. Цели проекта просты — больше общения, больше связей и никакой коммерции и политики. Раз в месяц мы будем выбирать даты, один вид спорта и приглашать на соревнования руководителей высшего и среднего звена предприятий города и органов власти. Объединяющая идея — здоровый образ жизни и саморазвитие. Основной костяк участников — молодые предприниматели, хотя, например, на настольный теннис 12 октября заявились даже сотрудники компании „Стеклотех“.

Хочу отметить, что турнирами мы не ограничимся. В планах — устраивать выезды на базы отдыха с лыжами, коньками, снегоходами и шашлыками. Это будет называться Winter SportUP weekend. Будет и летний, на пляже! Мы много работаем в офисах, поэтому полезно».

Со слов Ильи Пискулина, проект стал продолжением традиции спартакиад, которую когда-то начал Фонд развития и поддержки предпринимательства. Сейчас на очереди — соревнования по волейболу в декабре. По словам авторов проекта, на декабрьские «маневры» заявилось уже несколько команд, и они основательно готовятся. Для участия в SportUP weekend звоните по телефону (3452) 688–210 или отправляйте заявку на почту [email protected]

#Новости#Настольный теннис#Тюмень#Таня#Спорт
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