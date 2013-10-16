Увидел ночью девочку на крыше и не растерялся

Звонок от тюменца поступил в отдел полиции № 1 около 2 часов ночи 3 октября. Он рассказал, что возвращался со стройки после работы и увидел ребенка на козырьке здания. Пока до места добирались полицейские и спасатели, мужчина разговаривал с девочкой, объясняя, что не надо подходить к краю крыши. По приезду сотрудники экстренных служб сняли ребенка с козырька.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних разыскали маму девочки. Женщина объяснила, что уложила дочь спать и пошла в гости, не думая, что ребенок может через окно выбраться на улицу.
«На мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Не смотря на то, что семья благополучная, данную ситуацию сотрудники полиции взяли на заметку. Неравнодушный к чужой беде мужчина будет в ближайшее время поощрен начальником УМВД России по г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства.