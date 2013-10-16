Увидел ночью девочку на крыше и не растерялся

Звонок от тюменца поступил в отдел полиции № 1 около 2 часов ночи 3 октября. Он рассказал, что возвращался со стройки после работы и увидел ребенка на козырьке здания. Пока до места добирались полицейские и спасатели, мужчина разговаривал с девочкой, объясняя, что не надо подходить к краю крыши. По приезду сотрудники экстренных служб сняли ребенка с козырька.