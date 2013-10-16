Увидел из окна, как его автомобиль угоняют

После сообщения по телефону «02» был введен план «Перехват». В считанные минуты только благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников полка ДПС ГИБДД злоумышленники установлены. Будучи задержанными недалеко от места преступления, мужчины не пытались оказать сопротивления стражам правопорядка. Подозреваемыми оказались мужчины 21 и 30 лет. Ранее правонарушители уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражи, в настоящее время оба нигде не трудоустроены, сообщает пресс-служба УМВД по Тюмени.