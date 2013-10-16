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Увидел из окна, как его автомобиль угоняют

16 октября 2013, 12:47
В считанные минуты установили угонщиков автомобиля «ВАЗ-21065» сотрудники полка ДПС вчера вечером.
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Тюмень

Как установили полицейские в ходе работы, пьяные злоумышленники возвращались пешком от друга и обратили внимание на автомобиль во дворе. Мужчины подумали, что автомобиль не оборудован сигнализацией и, так как на улице никого не было, взломали замок, проникли в салон и завели машину, замкнув провода.

Владелец ВАЗа увидел из окна, что на его автомобиле уезжают неизвестные и сразу же вызвал полицейских — самому остановить злоумышленников не удалось.

После сообщения по телефону «02» был введен план «Перехват». В считанные минуты только благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников полка ДПС ГИБДД злоумышленники установлены. Будучи задержанными недалеко от места преступления, мужчины не пытались оказать сопротивления стражам правопорядка. Подозреваемыми оказались мужчины 21 и 30 лет. Ранее правонарушители уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражи, в настоящее время оба нигде не трудоустроены, сообщает пресс-служба УМВД по Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В данном случае, как и во многих других подобных, автомобиль не был оборудован сигнализацией и был легко доступен злоумышленникам.

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