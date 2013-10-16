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Тюменцы разводятся и меняют имена

16 октября 2013, 12:01
Управление ЗАГС Тюменской области подвело итоги работы за 9 месяцев. Вывод: демографическая ситуация стабильная, но сравнения с прошлым годом в минувшие месяцы тюменцы чаще разводились и меняли имена и реже усыновляли детей.

Рождаемость и смертность, отмечают в ЗАГСе, — практически на прежнем уровне: их регистрация уменьшилась, соответственно, на 0,4% и на 1,8%. За 9 месяцев в области зарегистрировано 17612 актов о рождении и 12270 актов о смерти.

Зато создают и разрушают семьи в этом году тюменцы активнее: регистрация заключения брака увеличилась почти на 5% (11373 случая), а его расторжения — на 7,9% (5772 случая).

Самое большое уменьшение составляет усыновление, его регистрация уменьшилась больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом, и это уже тенденция. Количество усыновлений (134) постепенно снижается в отличии от другого акта гражданского состояния — перемены имени. Число таких случаев за 9 месяцев выросло на 7,6% и составило 640.

Государственная регистрация установления отцовства в отчетный период выросла почти на 3% и составила 2746 актов, а всего в Тюменской области за 9 месяцев составлено 50547 актов гражданского состояния, и это на 1,5% больше, чем в аналогичный период 2012 года, сообщают в управлении ЗАГС Тюменской области

#Новости#Разводы#Тюменская область#Демография#ЗАГС#Рождаемость#Дарья#Общество
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