Тюменцы разводятся и меняют имена

Государственная регистрация установления отцовства в отчетный период выросла почти на 3% и составила 2746 актов, а всего в Тюменской области за 9 месяцев составлено 50547 актов гражданского состояния, и это на 1,5% больше, чем в аналогичный период 2012 года, сообщают в управлении ЗАГС Тюменской области