Тюмень ждут дни страсти — фестиваль танго

Оркестр «Пасиональ» — один из самых лучших исполнителей аргентинского танго не только в России, но и в мире. Высокий профессионализм музыкантов, искренний интерес к истории танго, артистизм и очень правильный подбор музыкальных композиций — вот благодаря чему они создают в зале особую атмосферу вдохновения. На концертах оркестра никогда не бывает скучно — утверждают те, кто их слышал. Музыканты имеют поклонников в разных городах России. В Тюмень они приезжают уже во второй раз. В прошлом году они буквально очаровали горожан своей виртуозной игрой.