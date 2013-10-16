Тюмень ждут дни страсти — фестиваль танго

На фестиваль в Тюмень приедут профессиональные танцоры, педагоги и музыканты. На концерте «В объятиях танго» выступят звезды из Буэнос-Айреса Паула Мариела Франкотти и Орландо Скорпелли, москвичи Влада Захарова и Андрей Макаров, оркестр «Пасиональ» (Москва) и певица Саула Искакова (Санкт Петербург).
О гостях
Паула и Орландо — одна из самых харизматичных пар Буэнос-Айреса, их называют одиними из лучших исполнителей танго в мире. Знатоки утверждают: мощная мужская энергетика Орландо в сочетании с изысканной женственностью Паулы придает паре особую индивидуальность. Они оба являются профессиональными танцовщиками, владеющими разными видами хореографии. Легкость, изящество и артистизм, с которыми танцоры исполняют самые сложные па, дают возможность зрителям насладиться аргентинским танго в разных его стилях: от классики до современной интерпретации этого вечного танца.
Влада Захарова изучала танго в Аргентине, теперь преподает его в разных школах и городах России, она — победительница различных престижных конкурсов, имеет постановочные работы в кино и театрах, в шоу «Танцы со звездами».
Ее партнер Андрей Макаров — чемпион России по аргентинскому танго, обладатель первых призов различных конкурсов, преподаватель, режиссер. Является постановщиком по пластике в проекте «Открытая сцена», сотрудничает с театральной труппой «Petit Opera», где уже поставил хореографию к спектаклям «Король Артур», «Буря», «Королева фей». Андрей в совершенстве владеет техникой многих танцев.
Оркестр «Пасиональ» — один из самых лучших исполнителей аргентинского танго не только в России, но и в мире. Высокий профессионализм музыкантов, искренний интерес к истории танго, артистизм и очень правильный подбор музыкальных композиций — вот благодаря чему они создают в зале особую атмосферу вдохновения. На концертах оркестра никогда не бывает скучно — утверждают те, кто их слышал. Музыканты имеют поклонников в разных городах России. В Тюмень они приезжают уже во второй раз. В прошлом году они буквально очаровали горожан своей виртуозной игрой.
Сауле Искакова — известная петербургская певица, солистка Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье». Участница международных танго фестивалей. В 2005 году получила премию «Premio della critica» на Международном конкурсе «Астор Пьяццолла» (Италия), где ее голос был отмечен как «исключительный».
Программа
Концерт с участием приглашенных звезд пройдет 18 октября в в концертном зале колледжа искусств Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий (ул. Республики, 152). Начало в 19 часов. Стоимость билетов на концерт — от 700 до 1500 рублей.
После концерта в школе танцев Grande состоится милонга — это прекрасная возможность потанцевать аргентинское танго, пообщаться и познакомиться с другими танцорами. Запланирована милонга и на вечера субботы и воскресенья — в гусарском ресторане «Золотая рулетка» и коммерческом трактире «Склад № 1» соответственно.
19 и 20 октября отданы под мастер-классы от звезд танго. Запланированы такие уроки как «Мужские и женские техники», «Навигация на танцполе, прогулка, использование пивота. Смена направления», «Параллельные и перекрестные шаги», «Использование объятья, ведение, следование», «Традиционное танго» и другие. Программы для начинающих и продолжающих танцоров отличаются. Стоимость за 2 дня мастер-классов — 6 — 7,5 тысяч рублей. Возможно посещать и отдельные уроки. Мастер-классы пройдут в субботу и воскресенье с 11 до 16 часов.
Организаторы фестиваля — школа социального танца Grande и благотворительный фонд поддержки социальных проектов «Признание» при поддержке депутатов Тюменской областной Думы Сергея Козлова и Евгения Макаренко.
За подробностями обращайтесь в школу социального танца Grande: ул. Челюскинцев, 1/1, тел. 444–201, +7 961 782 86 62 (с 16.00 до 22.00). Информация о фестивале представлена на сайте http://tango-tyumen.ru/