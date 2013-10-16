Сборная России по футболу вышла на чемпионат мира

Второе место в группе F европейской квалификационной зоны, где играли россияне, заняла команда Португалии. В последнем туре отборочного турнира португальцы разгромили сборную Люксембурга со счетом 3:0. В итоге на счету россиян оказалось 22 очка, а сборная Португалии набрала 21 очко. Португальцы еще могут пробиться на ЧМ-2014, если выиграют в стыковых матчах с одной из команд, также занявших вторые места в своих группах.