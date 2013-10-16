Сборная России по футболу вышла на чемпионат мира 2014 года. В последнем матче отборочного турнира россияне на выезде сыграли вничью с командой Азербайджана (1:1). Сборная России финишировала на первом месте в своей группе, опередив на одно очко команду Португалии.
Единственный гол россиян в матче с командой Азербайджана на 16-й минуте забил Роман Широков. На 90-й минуте хозяева отыгрались — отличился Вагиф Джавадов.
Второе место в группе F европейской квалификационной зоны, где играли россияне, заняла команда Португалии. В последнем туре отборочного турнира португальцы разгромили сборную Люксембурга со счетом 3:0. В итоге на счету россиян оказалось 22 очка, а сборная Португалии набрала 21 очко. Португальцы еще могут пробиться на ЧМ-2014, если выиграют в стыковых матчах с одной из команд, также занявших вторые места в своих группах.
Кроме сборной России, от Европы на ЧМ-2014 уже пробились команды Бельгии, Италии, Германии, Голландии и Швейцарии. Победители еще трех групп определятся 15 октября позднее. Еще четыре европейских участника чемпионата мира станут известны по итогам стыковых матчей.