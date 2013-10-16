nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сборная России по футболу вышла на чемпионат мира

16 октября 2013, 02:00
Сборная России спустя 12 лет сыграет на чемпионате мира по футболу.

Сборная России по футболу вышла на чемпионат мира 2014 года. В последнем матче отборочного турнира россияне на выезде сыграли вничью с командой Азербайджана (1:1). Сборная России финишировала на первом месте в своей группе, опередив на одно очко команду Португалии.

Единственный гол россиян в матче с командой Азербайджана на 16-й минуте забил Роман Широков. На 90-й минуте хозяева отыгрались — отличился Вагиф Джавадов.

Второе место в группе F европейской квалификационной зоны, где играли россияне, заняла команда Португалии. В последнем туре отборочного турнира португальцы разгромили сборную Люксембурга со счетом 3:0. В итоге на счету россиян оказалось 22 очка, а сборная Португалии набрала 21 очко. Португальцы еще могут пробиться на ЧМ-2014, если выиграют в стыковых матчах с одной из команд, также занявших вторые места в своих группах.

Кроме сборной России, от Европы на ЧМ-2014 уже пробились команды Бельгии, Италии, Германии, Голландии и Швейцарии. Победители еще трех групп определятся 15 октября позднее. Еще четыре европейских участника чемпионата мира станут известны по итогам стыковых матчей.

#Новости#Футбол#Admin#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25