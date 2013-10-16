Проверят ли тюменских мигрантов после событий в Бирюлево?

В Тюменском областном УМВД рассказали, что работа по проверке соблюдения миграционного законодательства ведется планомерно, в штатном режиме, и после событий в Бирюлево для тюменской полиции ничего не изменилось. Рейды проводились, проводятся и будут проводиться. Там напомнили, что последнее профилактическое мероприятие прошло буквально в минувшую пятницу: сотрудники полиции проверили мигрантов на рынке «Кольцо» и прилегающей к нему территории. В участок тогда было доставлено 311 человек. 9 из них оказались нарушителями правил въезда в РФ или режима пребывания, еще у троих были паспорта с признаками подделки. Все остальные доставленные в полицию мигранты были также поставлены на профилактические дакто- и видеоучеты. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что данная мера по отношению к мигрантам также способствует профилактике правонарушений: человек знает, что его отпечатки есть в базе, и будет вести себя в рамках закона.