Проверят ли тюменских мигрантов после событий в Бирюлево?

Корреспондент Nashgorod.ru обратился в пресс-службу УМВД и прокуратуры и по Тюменской области с вопросом, будут ли в связи с беспорядками в Бирюлево и в нашем городе ужесточен контроль за соблюдением миграционного законодательства, будут ли проводиться массовые проверки.
Напомним, убийство москвича Егора Щербакова (предположительно — выходцем с Кавказа) в минувшее воскресенье спровоцировало массовые беспорядки в районе Бирюлево Западное. До трех тысяч москвичей вышли на «народный сход», который вылился в стычки с ОМОНом и погром овощной базы и торгового центра. В столице был мобилизован весь личный состав полиции, число задержанных достигло 400. В ночь на 15 октября беспорядки продолжились — группа молодых людей разгромила азербайджанское кафе, расположенное неподалеку от места убийства Щербакова.
В понедельник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в связи с событиями, произошедшими в районе Бирюлево-Западное, поручил прокурорам субъектов РФ проверить соблюдение миграционного, трудового, уголовного и проч. законодательства. Особое внимание, сообщает пресс-служба прокуратуры, обращено «на проверку своевременности, полноты и законности принимаемых названными органами мер по имеющейся информации, а также поступившим обращениям граждан о местах скопления нелегальных мигрантов, фактах незаконной торговли, создания общежитий на объектах строительства, коммунального хозяйства, промышленности».
Как пояснили в пресс-службе местной прокуратуры, в Тюменской области уже приступили к исполнению поручений Юрия Чайки.
В Тюменском областном УМВД рассказали, что работа по проверке соблюдения миграционного законодательства ведется планомерно, в штатном режиме, и после событий в Бирюлево для тюменской полиции ничего не изменилось. Рейды проводились, проводятся и будут проводиться. Там напомнили, что последнее профилактическое мероприятие прошло буквально в минувшую пятницу: сотрудники полиции проверили мигрантов на рынке «Кольцо» и прилегающей к нему территории. В участок тогда было доставлено 311 человек. 9 из них оказались нарушителями правил въезда в РФ или режима пребывания, еще у троих были паспорта с признаками подделки. Все остальные доставленные в полицию мигранты были также поставлены на профилактические дакто- и видеоучеты. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что данная мера по отношению к мигрантам также способствует профилактике правонарушений: человек знает, что его отпечатки есть в базе, и будет вести себя в рамках закона.