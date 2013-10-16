Полицейские требовали денег, угрожая подбросить наркотики

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении двух бывших сотрудников вневедомственной охраны. Оказывается, полицейские не только вымогали у задержанных деньги в обмен на свободу, но и угрожали, что подбросят наркотики в случае, если их требования не будут выполнены.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени — филиала федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области» 33-летнего Василия Худякова и 22-летнего Данила Григорьева. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По версии следствия, днем 24 июля текущего года Григорьев, который не находился в тот день на суточном дежурстве, заподозрил двух молодых людей, передвигавшихся на автомобиле Daewoo Matiz, в закладке наркотиков по тайникам. Он стал их преследовать на личном автомобиле, о чем сообщил руководству, попросив прислать подкрепление.
Вскоре один из экипажей вневедомственной охраны остановил Daewoo Matiz. На двух находившихся в машине тюменцев были надеты наручники. Григорьев попросил подъехать на место задержания своего коллегу Худякова, который также не находился в тот день на суточном дежурстве. Спустя некоторое время экипаж уехал. Григорьев с Худяковым остались с задержанными в автомобиле.
«Худяков, выдавая себя за наркополицейского, потребовал сначала 9 тысяч рублей, а потом и 300 тысяч рублей от одного из закованных в наручники, угрожая подбросить наркотики. Незаконные требования сослуживца поддержал и Григорьев. Потерпевший по телефону обратился за помощью к своей матери — директору коммерческой фирмы. Она взяла дома деньги, которые ее муж привез в указанное Григорьевым место. Получив 300 тысяч рублей, Худяков и Григорьев разделили их между собой и отпустили задержанных», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
26 июля женщина обратилась в полицию. На следующий день Григорьев и Худяков были задержаны.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что подозреваемые были уволены из органов внутренних дел с 18 сентября 2013 года в связи с утратой доверия.
«По результатам служебной проверки, проведенной по указанию начальника УМВД России по Тюменской области, издан приказ о наказании пяти непосредственных руководителей данных сотрудников, одному из них объявлен строгий выговор, а четверо предупреждены о неполном служебном соответствии. Еще два сотрудника, при содействии которых факт совершения противоправных действий стал возможен, также уволены из рядов органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также обратили внимание на тот факт, что установление личностей подозреваемых, а также их задержание производили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время Григорьев и Худяков находятся под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что санкция ч.3 ст. 159 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.