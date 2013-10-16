Полицейские требовали денег, угрожая подбросить наркотики

«Худяков, выдавая себя за наркополицейского, потребовал сначала 9 тысяч рублей, а потом и 300 тысяч рублей от одного из закованных в наручники, угрожая подбросить наркотики. Незаконные требования сослуживца поддержал и Григорьев. Потерпевший по телефону обратился за помощью к своей матери — директору коммерческой фирмы. Она взяла дома деньги, которые ее муж привез в указанное Григорьевым место. Получив 300 тысяч рублей, Худяков и Григорьев разделили их между собой и отпустили задержанных», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.